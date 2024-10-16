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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На фронті відбулося 112 боєзіткнень: найактивніше ворог діє на Курахівському напрямку

Київ • УНН

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На фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень, з них 46 на Курахівському напрямку. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, використав дрони-камікадзе та обстріляв позиції українських військ.

На фронті відбулося 112 боєзіткнень: найактивніше ворог діє на Курахівському напрямку

На фронті зафіксували 112 бойових зіткнень. Найактивніше ворог діє на Курахівському напрямку: там відбулося 46 атак. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22.00 16.10.2024, передає УНН

З початку доби відбулося 112 бойових зіткнень, противник завдав один ракетний удар, застосувавши одну ракету, 49 авіаційних ударів - скинув 50 КАБів, задіяв для ударів 655 дронів-камікадзе та здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння,

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку окупанти впродовж цієї доби здійснили чотири атаки поблизу Стариці. Підрозділи Сил оборони успішно відбили всі штурмові дії ворога. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 65 окупантів вбитими та пораненими, знищено 16 БпЛА, чотири одиниці спеціальної техніки та автомобіль. Окрім того, значно пошкоджено дві бойові броньовані машини, п’ять автомобілів та одиницю спеціальної техніки ворога.

На Куп’янському напрямку сьогодні зафіксовано 18 атак противника в районах Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого, дев’ять з них тривають.

Сімнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в районах населених пунктів Греківки, Невського, Тернів та Торського. Нашим захисникам вдалось відбити 13 атак противника, бої тривають.

На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районі Ступочок. Всі спроби противника потіснити наших воїнів виявились марними.

Протягом дня, загарбники один раз атакували позиції українських воїнів поблизу Торецька. Атаку відбито, противник успіху не мав.

На Покровському напрямку, з початку доби, в районах населених пунктів Промінь, Крутий Яр та Селидове точилися бої. Відбито дев’ять наступальних та штурмових дій ворога. Ще два боєзіткнення триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів і позицій. Сьогоднішні втрати ворога попередньо складають 155 ліквідованих та поранених окупантів, також українські військовослужбовці знищили танк, міномет, два мотоцикли та одиницю автомобільної техніки. Окрім того, БМП та два міномети були значно пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час нараховується 46 атак окупантів. Загарбники зберігають найбільшу активність біля Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Георгіївки та поблизу Водяного. Двадцять шість ворожих штурмів відбито Силами оборони, на даний час бої не вщухають

На Времівському напрямку наші війська відбивали три атаки ворога в напрямку Богоявленки, Новоукраїнки та поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку підрозділи наших військ успішно відбили шість штурмових дій військ агресора на наші позиції.

Ймовірно, триває підготовка до ударів: Коваленко заявив, що рф накопичує ракети на аеродромах16.10.24, 20:13 • 16385 переглядiв

Ольга Розгон

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