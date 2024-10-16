Ймовірно, триває підготовка до ударів: Коваленко заявив, що рф накопичує ракети на аеродромах
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО повідомив про накопичення росією ракет на аеродромах стратегічної авіації. Не виключається підготовка до нових ударів по Україні.
росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації, не виключено, що у ворога триває підготовка до ударів. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
"На жаль, росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти типу Іл-76МД транспортують деталі, паливо і самі ракети", - повідомив Коваленко.
Також, за його словами, здійснюються перельоти бортів Ту-22м3 та Ту-95МС між аеродромами.
"Не виключено, що у ворога триває підготовка до ударів", - резюмував він.
Масовані атаки рф: Комітет ВР звернувся до МАГАТЕ через загрозу ядерній безпеці14.10.24, 19:31 • 16559 переглядiв