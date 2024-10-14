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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8160 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Масовані атаки рф: Комітет ВР звернувся до МАГАТЕ через загрозу ядерній безпеці

Київ • УНН

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Комітет з питань енергетики звернувся до МАГАТЕ щодо загрози ядерній безпеці через атаки рф. Просять розглянути можливість постійної присутності експертів МАГАТЕ на ключових українських об'єктах.

Масовані атаки рф: Комітет ВР звернувся до МАГАТЕ через загрозу ядерній безпеці

Комітет з питань енергетики звернувся до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі щодо загрози ядерній безпеці у зв’язку з масованими атаками з боку рф, передає УНН.

Комітет висловив глибоку вдячність МАГАТЕ за непохитні та мужні зусилля, спрямовані на підтримку ядерної та енергетичної безпеки України. Але враховуючи постійну загрозу масштабних атак з боку рф, звертається з проханням розглянути можливість встановлення постійної присутності експертів МАГАТЕ на ключових українських підстанціях та інших критично важливих об`єктах.

Сибіга повідомив голові МАГАТЕ про плани рф завдати удару по елементах ядерної енергосистеми: обговорили запобігання25.09.24, 15:36 • 12478 переглядiв

Такий захід, зазначено в зверненні, є життєво важливим для забезпечення безперервного нагляду та гарантування ядерної та енергетичної безпеки.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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