У ніч на 29 листопада росіяни атакували Україну 140 ударними БПЛА типу Shahed (93 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Окупанти атакували Україну з російських міст орел і міллєрово, а також окупованих Криму і Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БПЛА типу Shahed (55 із них - реактивні), Гербера та дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях - йдеться в дописі.

Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що атака наразі триває, в повітряному просторі України зафіксовано декілька російських БПЛА.

Нагадаємо

Сили оборони України уразили експортне серце рф - вузол Urals у самарі, станцію "Нурліно" в башкортостані та НПЗ у ростовській області.