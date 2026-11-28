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На місцевих виборах, що відбулися в суботу, правляча партія Тайваню здобула найкращий за останнє десятиліття результат, подвоївши кількість контрольованих нею виборчих округів. Очікується, що такий підсумок викличе невдоволення Пекіна, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Демократична прогресивна партія (ДПП) перемогла у 10 із 22 перегонів за посади мерів міст та голів повітів — це значно кращий показник порівняно з п’ятьма перемогами на попередніх місцевих виборах чотири роки тому, які стали для партії провальними.

ДПП очолює президент Тайваню Лай Цінде, якого в Пекіні відверто ненавидять. Комуністична партія Китаю (КПК) вважає Лая "сепаратистом", який виступає проти її планів щодо об’єднання Китаю та Тайваню. Китай розглядає Тайвань — самоврядний острів — як частину своєї території; цю позицію більшість тайванців відкидають.

Головна опозиційна сила Тайваню, партія Гоміньдан (КМТ), здобула перемогу в 10 перегонах (на попередніх виборах — у 14). Проте вона зберегла контроль над столицею, Тайбеєм, а також сусіднім містом Новий Тайбей.

У центрі уваги на цих місцевих виборах були насамперед нагальні соціально-економічні питання — такі як вартість житла та розподіл багатства, — а не відносини між двома берегами Тайванської протоки. Попри це, успіх Гоміньдану в Тайбеї та Новому Тайбеї, ймовірно, "дозволить Пекіну зітхнути з полегшенням", — зазначив Вільям Ян, старший аналітик організації International Crisis Group.

Гоміньдан виступає за тісніші зв’язки між Тайванем і Китаєм; зокрема, щорічний форум "Тайбей — Шанхай" залишається одним із небагатьох значущих каналів взаємодії між ними.

Боротьба за посаду мера Тайбея розгорнулася між представником Гоміньдану, чинним мером Цзян Вань-анем, та Пумою Шенем — законодавцем від ДПП, який потрапив під санкції з боку Китаю. У суботу вдень тисячі прихильників зібралися біля передвиборчого штабу Шеня, щоб стежити за підрахунком голосів.

Спочатку панував оптимізм: лунали заклики "Пума, вперед!" та "Зміни ситуацію на свою користь!". Проте в міру того, як Цзян збільшував відрив, настрій присутніх ставав дедалі похмурішим. Незадовго до 20:00 Шень вийшов на сцену, щоб визнати поразку; присутні зустріли його тривалими оваціями, аплодуючи стоячи.

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"Результати відомі: я програв", — заявив Шень. Помітно схвильований, Шень наголосив, що й надалі наполегливо працюватиме.

"Сьогодні ввечері жителі Тайбея прийняли найкраще рішення. Як я вже зазначав у попередніх інтерв’ю іноземним ЗМІ, незалежно від того, хто переможе сьогодні, — це перемога для Тайбея і перемога для демократії", — сказав він.

Шень — кримінолог, який став політиком, — також є співзасновником "Академії Кума" (Kuma Academy). Ця організація проводить курси цивільної оборони для тайванців, готуючи їх до можливого вторгнення з боку Китаю.

50-річна Янь Цзін-на, яка підтримує Шеня, розплакалася після того, як його опонент визнав поразку. "Мені байдуже, до якої партії він належить. Поки він ставить інтереси Тайваню на перше місце, я його підтримуватиму", — сказала вона. Жінка також додала, що вважає "крутим" той факт, що Пекін називає Шеня "сепаратистом, який виступає за незалежність Тайваню".

"Він давно відстоює права Тайваню, — сказала вона, — і саме тому я мушу його підтримати, адже тайванському народу довелося нелегко".

Янь зазначила, що Шень допоміг привернути увагу громадськості до кампанії, яку Китай веде проти Тайваню. "Тож ми не хвилюємося. Гадаю, завдяки йому багато людей тепер краще усвідомлюють вплив Китаю на Тайвань", — додала вона.

Напередодні суботнього голосування тайванські посадовці забили на сполох через тисячі випадків імовірної дезінформації або втручання у виборчий процес. Також надходили повідомлення про поширення сотень відеороликів, створених за допомогою штучного інтелекту й пов’язаних із Китаєм; у них містилася дезінформація про тайванських політиків, які не до вподоби Пекіну.

Китай також продовжує чинити фізичний тиск навколо острова. Міністерство оборони Тайваню повідомило, що в п’ятницю острів оточили 33 китайські військові літаки та вісім військових кораблів. Канцелярія у справах Тайваню при уряді КНР поки що не прокоментувала результати суботніх виборів.

Лай, президент Тайваню, у дописі у Facebook подякував "народу Тайваню за підтримку та довіру до кандидатів, висунутих Демократичною прогресивною партією (ДПП)". У своїй заяві Лай не згадав про Китай.

51-річний Чжань Їн-ї, ще один прихильник Шеня, зізнався, що "розчарований" результатом, "але так працює демократія". "Ми можемо лише поважати цей підсумок. Зрештою, у нас досі є свобода голосувати, і це те, що ми повинні цінувати", — сказав він, додавши, що результати виборів посилили його занепокоєння щодо загрози з боку Китаю.

"Я боюся лише одного: що одного дня нами може почати керувати Китайська Народна Республіка. Тоді ми втратимо все".