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The Guardian
Financial Times

На Тайвані на коміка напали за жарт про Сі Цзіньпіна - напад, ймовірно, замовили з Китаю

Київ • УНН

 • 1392 перегляди

Прокурори заявили, що чоловіки планували травмувати коміка Хуана за критику КПК і Сі Цзіньпіна. Нападнику нібито платили з материкового Китаю.

На Тайвані на коміка напали за жарт про Сі Цзіньпіна - напад, ймовірно, замовили з Китаю
Photograph: Huang Yi-hao/Facebook

Тайванські прокурори висунули звинувачення п’ятьом чоловікам у зв’язку зі змовою: вони планували наїхати автомобілем на коміка, який висміював Комуністичну партію Китаю та Сі Цзіньпіна, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Тайвань неодноразово звинувачував Китай у транснаціональних репресіях, спрямованих на те, щоб змусити замовкнути критиків на цьому самоврядному острові. Пекін вважає Тайвань своєю територією і пообіцяв, у разі потреби, захопити його силою.

Під час одного зі своїх виступів Хуан Ї-хао висміяв зовнішність китайського лідера, порівняв його з Вінні-Пухом і різко розкритикував його політичну діяльність.

У середу прокурори міста Новий Тайбей повідомили, що особа з материкового Китаю, позначена як "К", заплатила п’ятьом обвинуваченим за те, щоб вони завдали Хуану травм, які потребували б госпіталізації.

Прокурори заявили: "Ця справа стосується серйозного інциденту, в якому Комуністичну партію Китаю підозрюють у застосуванні тактики транскордонних репресій. Йдеться про використання кримінальних елементів на території нашої країни для придушення інакомислення за допомогою крайнього насильства".

Канцелярія у справах Тайваню при уряді КНР не відповіла на прохання про коментар.

За інформацією Центрального інформаційного агентства Тайваню, ще за кілька місяців до нападу на скутер Хуана, ймовірно, встановили GPS-трекер, щоб відстежувати його щоденний розпорядок. За словами прокурорів, 11 вересня двоє з обвинувачених вчинили наїзд на скутер Хуана, коли той їхав додому, але зупинилися, почувши його крик.

У коміка діагностували забій таза. Після інциденту підозрювані, як стверджується, запропонували "допомогти" з оформленням страхового випадку — насправді ж вони зробили це, щоб отримати фотографію медичного висновку Хуана й надіслати її особі на ім’я "К".

Згідно із заявою, "К" відмовився виплатити повну суму в розмірі 450 000 нових тайванських доларів (13 900 доларів США; 10 370 фунтів стерлінгів), обіцяну виконавцям, оскільки травми Хуана виявилися незначними.

США вважають малоймовірним вторгнення Китаю на Тайвань наступного року - Reuters01.10.26, 13:54 • 4994 перегляди

У середу Хуан опублікував відео, записане в грудні 2025 року. У ньому він просив глядачів допомогти йому: вигукнути ім’я людини, яку він збирався описати.

У своєму стрімкому сатиричному монолозі комік, одягнений у традиційне вбрання, згадав про "зачесане назад волосся" та "повну статуру", а також розкритикував політику щодо Гонконгу, заходи у зв’язку з COVID-19 і ситуацію на ринку нерухомості. Завершивши свою репліку лайливим словом, натовп почав скандувати ім’я Сі, після чого вибухнув оплесками.

У травні двох осіб притягнули до відповідальності за те, що вони розкидали екскременти та розлили фарбу в одному з клубів Тайбея — за кілька годин до виступу Хуана.

Лев Нахман, професор політології Національного тайванського університету, зазначив: "Важливо пам’ятати, що описаний випадок — безумовно, один із найбільш екстремальних, проте погрози й акти насильства щодо критиків Комуністичної партії трапляються тут, на Тайвані, вже багато років".

У жовтні Рада у справах материкового Китаю (Тайвань) повідомила, що від транснаціональних репресій з боку КНР постраждали щонайменше 126 осіб.

Видання The Guardian звернулося до Міністерства закордонних справ Китаю з проханням про коментар.

У дописі, опублікованому в середу, Хуан написав: "Якщо люди можуть зазнавати такого поводження лише за критику Комуністичної партії Китаю — яка навіть не керує Тайванем, — то чи можна сподіватися на збереження нинішньої свободи слова, якби КПК колись прийшла до влади на Тайвані?"

В іншій публікації у Facebook Хуан заявив, що не скасовуватиме майбутніх виступів, хоча й підкреслив, що він — "не герой".

"Я пишу про це, бо це смішно, — сказав він. — Якщо я й припиню, то лише тому, що мені це просто набридне".

Антоніна Туманова

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