США вважають малоймовірним вторгнення Китаю на Тайвань наступного року - Reuters

Американські посадовці вважають, що китайське вторгнення на Тайвань до 2028 року стає дедалі менш імовірним, попри вказівки голови КНР Сі Цзіньпіна китайським військовим бути готовими до 2027 року захопити демократично керований острів силою, якщо буде потрібно, повідомили люди, обізнані з позицією США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Основними причинами є затримки з підготовкою військових сил на тлі антикорупційної кампанії Комуністичної партії Китаю, а також прагнення Пекіна побачити результати виборів на Тайвані 2028 року. Деякі китайські посадовці сподіваються, що вони можуть привести до влади уряд, більш прихильний до переходу острова під контроль Китаю.

Пекін може дедалі більше розглядати можливість застосування сили у 2028 році та надалі, якщо на виборах на Тайвані Демократична прогресивна партія здобуде четвертий поспіль термін, а особливо якщо нинішній президент Лай Цінде буде переобраний, додали співрозмовники.

Якщо це станеться, то, думаю, 2028 рік буде досить напруженим - сказав один з американських посадовців, який, як і інші джерела, говорив на умовах анонімності.

Лай, який обійняв посаду два роки тому, та його правляча Демократична прогресивна партія відстоюють окрему ідентичність Тайваню від Китаю — позицію, яка часто викликає роздратування Пекіна. Китай вважає острів невід’ємною частиною своєї території. Тайвань категорично заперечує претензії Китаю та заявляє, що лише його народ може визначати власне майбутнє.

Ця оцінка, про яку раніше не повідомлялося, є суттєвим оновленням багаторічного уявлення американських посадовців про те, що Сі хотів, аби його військові були готові потенційно захопити Тайвань силою у 2027 році — у сторіччя заснування Народно-визвольної армії Китаю. Китай ніколи не виключав застосування сили для встановлення контролю над Тайванем, але публічно ніколи не підтверджував наказ про готовність до 2027 року.

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Орієнтир на 2027 рік, який, за словами аналітиків, стосується саме готовності китайських військових, а не встановленого терміну вторгнення, протягом багатьох років створював відчуття нагальності у кількох адміністраціях США щодо протидії Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

США є найважливішим міжнародним партнером і постачальником зброї для Тайваню, попри відсутність офіційних дипломатичних відносин. Американські чиновники по-різному оцінюють те, наскільки Китай може розглядати президентські вибори у США 2028 року як важливий чинник для ухвалення рішення про військові дії.

Троє співрозмовників, знайомих із ситуацією, заявили, що Пекін також може захотіти оцінити результати американських виборів, особливо з огляду на зростання неприйняття американськими виборцями участі США у військових операціях за кордоном. Водночас перший американський чиновник зазначив, що Пекін вважає і демократів, і республіканців значною мірою одностайними у питанні Тайваню.

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