США считают маловероятным вторжение Китая на Тайвань в следующем году — Reuters
Киев • УНН
Американские чиновники считают вторжение Китая на Тайвань до 2028 года всё менее вероятным. Пекин ожидает выборов 2028 года.
Американские должностные лица считают, что китайское вторжение на Тайвань до 2028 года становится всё менее вероятным, несмотря на указания председателя КНР Си Цзиньпина китайским военным быть готовыми к 2027 году захватить демократически управляемый остров силой, если потребуется, сообщили люди, знакомые с позицией США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Основными причинами являются задержки с подготовкой военных сил на фоне антикоррупционной кампании Коммунистической партии Китая, а также стремление Пекина увидеть результаты выборов на Тайване 2028 года. Некоторые китайские должностные лица надеются, что они могут привести к власти правительство, более благосклонное к переходу острова под контроль Китая.
Пекин может всё чаще рассматривать возможность применения силы в 2028 году и в дальнейшем, если на выборах на Тайване Демократическая прогрессивная партия получит четвёртый подряд срок, а особенно если нынешний президент Лай Цинде будет переизбран, добавили собеседники.
Если это произойдёт, то, думаю, 2028 год будет довольно напряжённым
Лай, который вступил в должность два года назад, и его правящая Демократическая прогрессивная партия отстаивают отдельную идентичность Тайваня от Китая — позицию, которая часто вызывает раздражение Пекина. Китай считает остров неотъемлемой частью своей территории. Тайвань категорически отвергает претензии Китая и заявляет, что только его народ может определять собственное будущее.
Эта оценка, о которой ранее не сообщалось, является существенным обновлением многолетнего представления американских должностных лиц о том, что Си хотел, чтобы его военные были готовы потенциально захватить Тайвань силой в 2027 году — к столетию основания Народно-освободительной армии Китая. Китай никогда не исключал применения силы для установления контроля над Тайванем, но публично никогда не подтверждал приказ о готовности к 2027 году.
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Ориентир на 2027 год, который, по словам аналитиков, касается именно готовности китайских военных, а не установленного срока вторжения, на протяжении многих лет создавал ощущение неотложности в нескольких администрациях США в вопросе противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
США являются важнейшим международным партнёром и поставщиком оружия для Тайваня, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений. Американские чиновники по-разному оценивают, насколько Китай может рассматривать президентские выборы в США 2028 года как важный фактор для принятия решения о военных действиях.
Трое собеседников, знакомых с ситуацией, заявили, что Пекин также может захотеть оценить результаты американских выборов, особенно с учётом роста неприятия американскими избирателями участия США в военных операциях за рубежом. В то же время первый американский чиновник отметил, что Пекин считает и демократов, и республиканцев в значительной степени едиными в вопросе Тайваня.
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