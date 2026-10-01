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США считают маловероятным вторжение Китая на Тайвань в следующем году — Reuters

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Американские чиновники считают вторжение Китая на Тайвань до 2028 года всё менее вероятным. Пекин ожидает выборов 2028 года.

США считают маловероятным вторжение Китая на Тайвань в следующем году — Reuters

Американские должностные лица считают, что китайское вторжение на Тайвань до 2028 года становится всё менее вероятным, несмотря на указания председателя КНР Си Цзиньпина китайским военным быть готовыми к 2027 году захватить демократически управляемый остров силой, если потребуется, сообщили люди, знакомые с позицией США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Основными причинами являются задержки с подготовкой военных сил на фоне антикоррупционной кампании Коммунистической партии Китая, а также стремление Пекина увидеть результаты выборов на Тайване 2028 года. Некоторые китайские должностные лица надеются, что они могут привести к власти правительство, более благосклонное к переходу острова под контроль Китая.

Пекин может всё чаще рассматривать возможность применения силы в 2028 году и в дальнейшем, если на выборах на Тайване Демократическая прогрессивная партия получит четвёртый подряд срок, а особенно если нынешний президент Лай Цинде будет переизбран, добавили собеседники.

Если это произойдёт, то, думаю, 2028 год будет довольно напряжённым

- сказал один из американских должностных лиц, который, как и другие источники, говорил на условиях анонимности.

Лай, который вступил в должность два года назад, и его правящая Демократическая прогрессивная партия отстаивают отдельную идентичность Тайваня от Китая — позицию, которая часто вызывает раздражение Пекина. Китай считает остров неотъемлемой частью своей территории. Тайвань категорически отвергает претензии Китая и заявляет, что только его народ может определять собственное будущее.

Эта оценка, о которой ранее не сообщалось, является существенным обновлением многолетнего представления американских должностных лиц о том, что Си хотел, чтобы его военные были готовы потенциально захватить Тайвань силой в 2027 году — к столетию основания Народно-освободительной армии Китая. Китай никогда не исключал применения силы для установления контроля над Тайванем, но публично никогда не подтверждал приказ о готовности к 2027 году.

Встречу Трампа с Си у самолёта сравнили с приёмом путина на Аляске24.09.26, 08:44 • 6413 просмотров

Ориентир на 2027 год, который, по словам аналитиков, касается именно готовности китайских военных, а не установленного срока вторжения, на протяжении многих лет создавал ощущение неотложности в нескольких администрациях США в вопросе противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США являются важнейшим международным партнёром и поставщиком оружия для Тайваня, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений. Американские чиновники по-разному оценивают, насколько Китай может рассматривать президентские выборы в США 2028 года как важный фактор для принятия решения о военных действиях.

Трое собеседников, знакомых с ситуацией, заявили, что Пекин также может захотеть оценить результаты американских выборов, особенно с учётом роста неприятия американскими избирателями участия США в военных операциях за рубежом. В то же время первый американский чиновник отметил, что Пекин считает и демократов, и республиканцев в значительной степени едиными в вопросе Тайваня.

Трамп опроверг слова своего посла о предложении Си Цзиньпину покупать американское оружие28.09.26, 23:28 • 4630 просмотров

Ольга Розгон

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Си Цзиньпин
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