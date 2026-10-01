Латвия готова разместить ядерное оружие по решению НАТО — президент

Если НАТО примет коллективное решение и возникнет такая необходимость, в Латвии можно будет разместить ядерное оружие. Об этом заявил президент страны Эдгарс Ринкевичс, сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Издание указывает, что Сейм Литвы в первом чтении поддержал отмену установленного конституцией запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. В настоящее время статья 137 конституции соседней с Латвией страны предусматривает, что на территории Литвы не могут находиться оружие массового уничтожения или иностранные военные базы. Ринкевичс подчеркнул, что в Латвии такого запрета нет.

В наших законах нет юридических препятствий для размещения ядерного оружия в Латвии - сказал Ринкевичс.

Он рассказал, что в 2003 году, когда Латвия готовилась вступить в НАТО, каждая страна-участница заверила, что не будет иметь никаких ограничений для реализации полного механизма коллективной безопасности НАТО, включая участие в системе ядерного сдерживания.

Если такая необходимость возникнет и НАТО примет такое коллективное решение, в Латвии будет размещено ядерное оружие - заявил Ринкевичс.

При этом он подчеркнул, что сейчас никаких конкретных переговоров по размещению ядерного оружия в Латвии не ведется.

Напомним

Латвия ввела национальные санкции против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана после объявления об отмене ограничений Европейским союзом.

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