Латвія готова розмістити ядерну зброю за рішенням НАТО - президент

Едгарс Рінкевичс заявив, що латвійські закони не забороняють розміщення ядерної зброї у країні. Переговори наразі не ведуться, але якщо НАТО ухвалить таке рішення, воно буде виконано.

Якщо НАТО ухвалить колективне рішення і виникне така потреба, у Латвії можна буде розмістити ядерну зброю. Про це заявив президент країни Едгарс Рінкевичс, повідомляє УНН із посиланням на Delfi. Деталі Видання вказує, що Сейм Литви у першому читанні підтримав скасування встановленої конституцією заборони на розміщення ядерної зброї на території країни. Наразі стаття 137 конституції сусідньої з Латвією країни передбачає, що на території Литви не можуть бути зброя масового знищення або іноземні військові бази. Рінкевич наголосив, що у Латвії такої заборони немає. У наших законах немає юридичних перешкод для розміщення ядерної зброї у Латвії - сказав Рінкевичс. Він розповів, що у 2003 році, коли Латвія готувалася вступити до НАТО, кожна країна-учасниця запевнила, що не матиме жодних обмежень для реалізації повного механізму колективної безпеки НАТО, включаючи участь у системі ядерного стримування. Якщо така необхідність виникне і НАТО ухвалить таке колективне рішення, у Латвії буде розміщено ядерну зброю - заявив Рінкевич. При цьому він наголосив, що зараз жодних конкретних переговорів щодо розміщення ядерної зброї в Латвії не ведеться. Нагадаємо Латвія запровадила національні санкції проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана після оголошення про скасування обмежень Євросоюзу. Президент Латвії заявив, що Європа не встигає за розвитком війни дронів в Україні