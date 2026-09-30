Комітет ВР підтримав законопроєкт про єдину соцдопомогу родинам з низькими доходами
Київ • УНН
Законопроєкт про Базову соціальну допомогу рекомендували до другого читання. Він об’єднає виплати та передбачить соцпослуги й допомогу з працевлаштуванням.
Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про Базову соціальну допомогу (БСД) та рекомендував його до другого читання. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що документ закладає нормативну базу для фундаментальної реформи системи державних виплат та створення єдиного адресного інструменту фінансової підтримки українських родин.
Схвалення законопроєкту профільним комітетом - важливий крок до фінального ухвалення змін. Міністерство також долучилось до опрацювання проєкту закону, щоб БСД стала дієвим трампліном для родин: з єдиною виплатою, потрібними соцпослугами та шансом повернутися до стабільності
Що таке БСД
Базова соціальна допомога - це перший крок до нової моделі підтримки для сімей з низьким доходом. Нова система об’єднує розрізнені виплати в єдиний зрозумілий механізм і підсилює грошову підтримку комплексним супроводом:
- соціальними послугами;
- кейс-менеджментом;
- допомогою з працевлаштуванням.
Головна мета - допомогти родині подолати складні життєві обставини та повернутися до економічної самостійності.
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Ключові зміни:
- допомога розраховується на родину з урахуванням середньомісячного сукупного доходу та майнового стану членів сім’ї, а не призначається окремо кожному з них;
- розмір БСД вираховується індивідуально для кожної сімʼї - як різниця між базовою величиною для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом;
- законопроєкт поєднує грошову підтримку із соціальними послугами та заходами сприяння зайнятості;
- соціальний менеджер допоможе оцінити потреби та організацію ведення випадку або персоналізовану підтримку для непрацюючих працездатних членів сім’ї.
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