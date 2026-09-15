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Кабмін у наступному році планує збільшити мінімальну зарплату на 900 гривень

Київ • УНН

 • 4318 перегляди

Уряд планує підвищити мінімальну зарплату з 2027 року до 9546 гривень. Прожитковий мінімум для однієї особи становитиме 3559 гривень.

Кабмін у наступному році планує збільшити мінімальну зарплату на 900 гривень

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2027 рік планує встановити мінімальну зарплату на рівні 9 546 гривень, що на 899 гривень більше, ніж у цьому році. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН

Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2027 року планується 9 546 гривень (+899 гривень) 

- написав Железняк. 

Також Железняк повідомив, що прожитковий мінімум на одну особу становитиме 3 559 гривень на місяць з 1 січня 2027 року (+350 грн, +10,9%).

Для працездатних – 3 691 гривня, для непрацездатних – 2 878 гривень.

Зазначимо, що з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні встановлена на рівні 8647 гривень, а у погодинному розмірі - 52 гривні. 

Також з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 3209 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років - 2817 гривень;
    • дітей віком від 6 до 18 років - 3512 гривень;
      • працездатних осіб - 3328 гривень;
        • осіб, які втратили працездатність, - 2595 гривень;
          • осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду, - 1600 гривень.

            Для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадового окладу прокурора окружної прокуратури, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, - на рівні, встановленому для відповідного державного органу станом на 31 грудня 2025 року. 

            Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

            Прожитковий мінімум застосовується для:

            • загальної оцінки рівня життя в Україні, що є основою для реалізації соціальної політики та розроблення окремих державних соціальних програм;
              • встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат виходячи з вимог Конституції України та законів України;
                • визначення права на призначення соціальної допомоги;
                  • визначення державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров'я, освіти, соціального обслуговування та інших;
                    • встановлення величини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
                      • формування держбюджету та місцевих бюджетів.

                        Прожитковий мінімум впливає і на розмір мінімальної пенсії, яка вираховується із розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, тобто мінімальна пенсія у цьому році становитиме 2878 гривень.

                        У червні Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який є частиною зобов’язань України щодо зміцнення верховенства права та очищення судової влади від недоброчесних елементів. Документ, окрім нових правил перевірки суддів, встановлює, що оклад судді рахується тільки від повного прожиткового мінімуму. 

                        Рада затвердила нові правила перевірки суддів - це частина Ukraine Facility 09.06.26, 16:21 • 5345 переглядiв

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