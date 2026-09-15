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У Києві помер постраждалий під час ранкової атаки рф, 8 поранених

Київ • УНН

 • 11616 перегляди

У Києві помер чоловік, госпіталізований у тяжкому стані після ранкової атаки росії. Ще восьмеро людей постраждали.

У Києві помер постраждалий під час ранкової атаки рф, 8 поранених

У Києві помер один із постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян на столицю. Чоловік був госпіталізований у тяжкому стані. Наразі також відомо про 8 постраждалих, повідомили міський голова Віталій Кличко і ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Також міський голова повідомив, що у Соломʼянському районі є влучання в нежитлову будівлю.

Крім того, з'явились фото наслідків ворожої атаки.

За даними поліції, внаслідок ворожих ударів загинув чоловік, який перебував неподалік території АЗС у Дарницькому районі. Також зазнали поранень вісім громадян у Солом’янському районі.

Нагадаємо

У ніч на 15 вересня російські окупанти атакували Україну 200 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Євген Устименко

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