У Києві помер постраждалий під час ранкової атаки рф, 8 поранених
Київ • УНН
У Києві помер чоловік, госпіталізований у тяжкому стані після ранкової атаки росії. Ще восьмеро людей постраждали.
У Києві помер один із постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян на столицю. Чоловік був госпіталізований у тяжкому стані. Наразі також відомо про 8 постраждалих, повідомили міський голова Віталій Кличко і ДСНС України, передає УНН.
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Також міський голова повідомив, що у Соломʼянському районі є влучання в нежитлову будівлю.
Крім того, з'явились фото наслідків ворожої атаки.
За даними поліції, внаслідок ворожих ударів загинув чоловік, який перебував неподалік території АЗС у Дарницькому районі. Також зазнали поранень вісім громадян у Солом’янському районі.
Нагадаємо
У ніч на 15 вересня російські окупанти атакували Україну 200 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".