В Киеве умер пострадавший во время утренней атаки РФ, 8 раненых

В Киеве умер один из пострадавших в результате утренней атаки россиян на столицу. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время также известно о 8 пострадавших, сообщили городской голова Виталий Кличко и ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Также городской голова сообщил, что в Соломенском районе есть попадание в нежилое здание.

Кроме того, появились фото последствий вражеской атаки.

По данным полиции, в результате вражеских ударов погиб мужчина, находившийся неподалеку от территории АЗС в Дарницком районе. Также получили ранения восемь граждан в Соломенском районе.

Напомним

В ночь на 15 сентября российские оккупанты атаковали Украину 200 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», дронами-имитаторами типа "Пародия".