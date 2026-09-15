В Киеве умер пострадавший во время утренней атаки РФ, 8 раненых
Киев • УНН
В Киеве умер мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии после утренней атаки России. Еще восемь человек пострадали.
В Киеве умер один из пострадавших в результате утренней атаки россиян на столицу. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время также известно о 8 пострадавших, сообщили городской голова Виталий Кличко и ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Также городской голова сообщил, что в Соломенском районе есть попадание в нежилое здание.
Кроме того, появились фото последствий вражеской атаки.
По данным полиции, в результате вражеских ударов погиб мужчина, находившийся неподалеку от территории АЗС в Дарницком районе. Также получили ранения восемь граждан в Соломенском районе.
Напомним
В ночь на 15 сентября российские оккупанты атаковали Украину 200 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», дронами-имитаторами типа "Пародия".