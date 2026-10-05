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Директор ФБР Каш Патель обручился с кантри-певицей

Киев • УНН

 • 10747 просмотра

Каш Патель и Алексис Уилкинс объявили о помолвке в социальных сетях. Пара встречается с 2025 года, когда Уилкинс присутствовала на его инаугурации.

Директор ФБР Каш Патель обручился с кантри-певицей

Директор ФБР Каш Патель обручился со своей девушкой, кантри-певицей Алексис Уилкинс, о чём пара сообщила в публикации в X в ночь на 5 октября, пишет УНН.

Подробности

27-летняя Уилкинс опубликовала чёрно-белую фотографию, на которой она стоит рядом с 46-летним Пателем, как пишет AP, демонстрируя руку, чтобы похвастаться обручальным кольцом, с подписью: "Пошла и оказалась втянутой в дело" (Went and got the law involved). Они встречаются ещё с тех пор, как Патель занял должность главы ФБР в 2025 году, когда она присутствовала на его инаугурации.

Кантри-певица и политический комментатор выпустила свой дебютный альбом в 2023 году. Уилкинс связывали с консервативными группами, а на своём веб-сайте она пишет, что "почитает кантри-традиции, добавляя актуальность и современные комментарии".

Патель, который репостнул фотографию Уилкинс, столкнулся с критикой за поездки на правительственных самолётах, не имеющие какой-либо известной или очевидной правоохранительной цели, в частности за использование самолёта ФБР для перелёта в Стейт-Колледж, штат Пенсильвания, на соревнования по профессиональному рестлингу, где Уилкинс исполняла национальный гимн. На фотографиях, опубликованных Уилкинс в социальных сетях позднее, пара улыбается, а она держит огромный золотой чемпионский пояс.

Уилкинс также попала в заголовки газет после выступления на Большой американской государственной ярмарке (Great American State Fair) президента США Дональда Трампа на Национальной аллее в рамках фестиваля "Америка 250" (America 250), на фоне того, как другие артисты отказались от участия в мероприятии, узнав, что это не было внепартийным празднованием.

ФБР под руководством Пателя налаживает беспрецедентные связи с Китаем и рф — СМИ05.08.26, 22:46 • 9400 просмотров

Юлия Шрамко

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