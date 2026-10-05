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Директор ФБР Каш Патель заручився з кантрі-співачкою

Київ • УНН

 • 7318 перегляди

Каш Патель і Алексіс Вілкінс оголосили про заручини в соцмережах. Пара зустрічається з 2025 року, коли Вілкінс була на його інавгурації.

Директор ФБР Каш Патель заручився з кантрі-співачкою

Директор ФБР Каш Патель заручився зі своєю дівчиною, кантрі-співачкою Алексіс Вілкінс, про що пара повідомила у дописі у X у ніч на 5 жовтня, пише УНН.

Деталі

27-річна Вілкінс опублікувала чорно-біле фото, на якому вона стоїть з 46-річним Пателем, як пише AP, показуючи руку, щоб похизуватися своєю обручкою, з підписом: "Пішла і опинилася втягнутою в справу" (Went and got the law involved). Вони зустрічаються ще з тих пір, як Патель обійняв посаду голови ФБР у 2025 році, коли вона була присутня на його інавгурації.

Кантрі-співачка та політична коментаторка випустила свій дебютний альбом у 2023 році. Вілкінс була пов'язана з консервативними групами та пише на своєму веб-сайті, що вона "шанує кантрі-традиції, додаючи актуальності та сучасних коментарів".

Патель, який репостив фотографію Вілкінс, зіткнувся з критикою за подорожі урядовими літаками, які не мають жодної відомої або очевидної правоохоронної мети, зокрема за використання літака ФБР для перельоту до Стейт-Коледжу, штат Пенсільванія, на змагання з професійного реслінгу, де Вілкінс виконувала національний гімн. На фотографіях, опублікованих Вілкінс у соціальних мережах пізніше, пара посміхається, а вона тримає величезний золотий чемпіонський пояс.

Вілкінс також потрапила в заголовки газет за виступ на Великому американському державному ярмарку (Great American State Fair) президента США Дональда Трампа на Національній алеї в межах фестивалю "Америка 250" (America 250), на тлі того, як інші артисти відмовилися від участі в заході, дізнавшись, що це не було позапартійним святкуванням.

ФБР під керівництвом Пателя налагоджує безпрецедентні зв'язки з Китаєм та рф - ЗМІ05.08.26, 22:46 • 9396 переглядiв

Юлія Шрамко

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Каш Патель
Ассошіейтед Прес
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки