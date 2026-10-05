Пентагон перенимает украинские идеи и опыт войны для развития армии США
Киев • УНН
США изучают украинский опыт и используют отдельные разработки, в частности в области дронов. Американо-украинская инновационная платформа заработает до конца 2026 года.
Американские военные активно изучают опыт Украины в войне против России и уже используют отдельные украинские наработки для развития собственной армии и оборонной промышленности. Об этом рассказал председатель правления Международного фонда защиты Украины Анатолий Пинчук в интервью Defense Express, пишет УНН.
Детали
По его словам, в США осознали, что американский оборонный потенциал в некоторых направлениях начал отставать от современных тенденций. Поэтому Пентагон проводит конкурсы, анализирует работу оборонных компаний и присматривается к решениям, проверенным Украиной в реальной войне.
Сегодня американцы объявляют множество конкурсов, анализируют индустрию, в том числе и нашу, а также заимствуют украинский опыт войны против РФ
США уже используют украинские наработки
Одним из примеров он назвал создание маркетплейса, через который военные формирования могут напрямую закупать продукцию зарегистрированных производителей. По словам Пинчука, в отдельных таких решениях американцы используют украинские наработки.
Украинские оборонные компании тем временем всё активнее выходят на американский рынок. В частности, созданная украинской компанией F-Drones американская компания UDD победила на первом этапе программы Пентагона Drone Dominance и получила контракт на поставку 2 000 дронов.
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Кроме того, уже юридически создана американо-украинская оборонная инновационная платформа, которая должна начать работу до конца 2026 года. Она должна напрямую объединить военных и производителей вооружений обеих стран для поиска ответов на новые технологические угрозы.
В то же время полноценный обмен технологиями пока сталкивается с препятствиями. По словам Пинчука, Украине не хватает специальной структуры, которая отвечала бы за безопасность трансфера оборонных технологий и могла гарантировать партнёрам защиту переданных разработок.
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