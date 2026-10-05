Пентагон перенимает украинские идеи и опыт войны для развития армии США

Американские военные активно изучают опыт Украины в войне против России и уже используют отдельные украинские наработки для развития собственной армии и оборонной промышленности. Об этом рассказал председатель правления Международного фонда защиты Украины Анатолий Пинчук в интервью Defense Express, пишет УНН.

Детали

По его словам, в США осознали, что американский оборонный потенциал в некоторых направлениях начал отставать от современных тенденций. Поэтому Пентагон проводит конкурсы, анализирует работу оборонных компаний и присматривается к решениям, проверенным Украиной в реальной войне.

Сегодня американцы объявляют множество конкурсов, анализируют индустрию, в том числе и нашу, а также заимствуют украинский опыт войны против РФ – отметил Пинчук.

США уже используют украинские наработки

Одним из примеров он назвал создание маркетплейса, через который военные формирования могут напрямую закупать продукцию зарегистрированных производителей. По словам Пинчука, в отдельных таких решениях американцы используют украинские наработки.

Украинские оборонные компании тем временем всё активнее выходят на американский рынок. В частности, созданная украинской компанией F-Drones американская компания UDD победила на первом этапе программы Пентагона Drone Dominance и получила контракт на поставку 2 000 дронов.

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Кроме того, уже юридически создана американо-украинская оборонная инновационная платформа, которая должна начать работу до конца 2026 года. Она должна напрямую объединить военных и производителей вооружений обеих стран для поиска ответов на новые технологические угрозы.

В то же время полноценный обмен технологиями пока сталкивается с препятствиями. По словам Пинчука, Украине не хватает специальной структуры, которая отвечала бы за безопасность трансфера оборонных технологий и могла гарантировать партнёрам защиту переданных разработок.

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