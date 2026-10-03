Запуск FP-7 возвращает Украину в небольшую группу стран, производящих баллистические ракеты - NYT

Первое боевое применение украинской баллистической ракеты FP-7 возвращает Украину в небольшую группу стран, способных производить баллистические ракеты. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Президент Владимир Зеленский 1 октября опубликовал видео запуска и сообщил о первом боевом применении баллистической ракеты FP-7.

Как отмечает The New York Times, до распада советского союза Украина имела мощную военно-аэрокосмическую промышленность и предприятия, которые производили, в частности, межконтинентальные баллистические ракеты. После 1991 года соответствующие производственные линии были закрыты, а ракетная промышленность в значительной степени пришла в упадок.

FP-7 разработала и производит украинская оборонная компания Fire Point. Согласно данным компании, ракета имеет дальность около 250 км и боевую часть весом около 200 кг.

Военные аналитики в комментариях NYT предполагают, что основной задачей FP-7 будут удары по российским пусковым установкам и другим военным целям в приграничных районах. В то же время Fire Point разрабатывает более дальнобойную FP-9, которая сможет поражать цели в районе москвы и стратегические объекты российской оборонной промышленности.

Таким образом, первое боевое применение FP-7 демонстрирует не только появление нового типа украинского оружия на поле боя, но и восстановление в Украине собственного производства баллистических ракет.

Компания Fire Point сообщала, что восстанавливает производство баллистических ракет в Украине фактически с нуля и использует новые технологии.

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