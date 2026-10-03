$44.8350.70
ukenru
08:31 • 5130 просмотра
Запуск FP-7 возвращает Украину в небольшую группу стран, производящих баллистические ракеты - NYT
04:38 • 29038 просмотра
В Киеве перекрыли Северный мост после российской атаки — как курсирует общественный транспортVideo
04:16 • 29088 просмотра
Россия атаковала Северный мост в Киеве — Кличко сообщил о попаданииVideo
04:05 • 20008 просмотра
Россия заблокировала эвакуацию гражданских из оккупированных Олешек и отвергла предложения Украины — Лубинец
3 октября, 03:15 • 22245 просмотра
Исторический перехват — украинский Mirage впервые сбил российскую «Бандероль» огнём из пушкиPhoto
3 октября, 02:17 • 22689 просмотра
Орбана подозревают в личном приказе задержать украинских инкассаторов — дело впервые может дойти до экс-премьера
3 октября, 01:38 • 17247 просмотра
До 80 проколов и движение после подрыва на мине — как еще усилили украинский военный квадроциклPhoto
3 октября, 00:56 • 15820 просмотра
США не запретят экспорт дизельного топлива в Европу — утверждает Урсула фон дер Ляйен
3 октября, 00:18 • 14131 просмотра
РФ запугивает Европу угрозами из-за Калининграда, чтобы посеять панику и ослабить поддержку Украины — Кубилюс
2 октября, 23:38 • 13902 просмотра
Международная космическая станция может получить Нобелевскую премию мира, среди претендентов есть и украинцы — AP
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.3м/с
51%
762мм
Популярные новости
Руби Роуз рассказала, как в 15 лет её обвинили в убийстве 4-летнего ребёнка3 октября, 00:06 • 22331 просмотра
Брюс Уиллис появился на редком фото с дочерью на фоне борьбы с деменциейPhoto3 октября, 01:06 • 22192 просмотра
Что празднуют 3 октября в Украине и мире 03:55 • 5026 просмотра
Генштаб обновил данные о потерях россиян за сутки и сообщил, сколько техники удалось уничтожитьPhoto04:27 • 11798 просмотра
На Гавайях обрушилась в океан известная полутысячелетняя морская арка ХолейVideo06:25 • 11420 просмотра
публикации
Откаты через благотворительные фонды: БЭБ расследует аферу при закупке медоборудования, в которой фигурирует НМУ им. Богомольца2 октября, 12:36 • 50616 просмотра
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 55140 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 65972 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 57963 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 81114 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Илон Маск
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецк
Германия
Реклама
УНН Lite
На Гавайях обрушилась в океан известная полутысячелетняя морская арка ХолейVideo06:25 • 11603 просмотра
Брюс Уиллис появился на редком фото с дочерью на фоне борьбы с деменциейPhoto3 октября, 01:06 • 22369 просмотра
Руби Роуз рассказала, как в 15 лет её обвинили в убийстве 4-летнего ребёнка3 октября, 00:06 • 22494 просмотра
Майкл Дуглас после 40 лет отрицаний признался в тайном романе с Кэтлин ТёрнерPhoto2 октября, 23:06 • 26396 просмотра
Илон Маск внезапно расстался с матерью четверых своих детей после более чем 5 лет отношений2 октября, 22:05 • 28899 просмотра
Актуальное
Financial Times
Техника
The New York Times
Отопление
Старлинк

Запуск FP-7 возвращает Украину в небольшую группу стран, производящих баллистические ракеты - NYT

Киев • УНН

 • 5140 просмотра

FP-7 разработала и производит украинская оборонная компания Fire Point.

Запуск FP-7 возвращает Украину в небольшую группу стран, производящих баллистические ракеты - NYT

Первое боевое применение украинской баллистической ракеты FP-7 возвращает Украину в небольшую группу стран, способных производить баллистические ракеты. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Президент Владимир Зеленский 1 октября опубликовал видео запуска и сообщил о первом боевом применении баллистической ракеты FP-7.

Как отмечает The New York Times, до распада советского союза Украина имела мощную военно-аэрокосмическую промышленность и предприятия, которые производили, в частности, межконтинентальные баллистические ракеты. После 1991 года соответствующие производственные линии были закрыты, а ракетная промышленность в значительной степени пришла в упадок.

FP-7 разработала и производит украинская оборонная компания Fire Point. Согласно данным компании, ракета имеет дальность около 250 км и боевую часть весом около 200 кг.

Военные аналитики в комментариях NYT предполагают, что основной задачей FP-7 будут удары по российским пусковым установкам и другим военным целям в приграничных районах. В то же время Fire Point разрабатывает более дальнобойную FP-9, которая сможет поражать цели в районе москвы и стратегические объекты российской оборонной промышленности.

Таким образом, первое боевое применение FP-7 демонстрирует не только появление нового типа украинского оружия на поле боя, но и восстановление в Украине собственного производства баллистических ракет.

Компания Fire Point сообщала, что восстанавливает производство баллистических ракет в Украине фактически с нуля и использует новые технологии.

Гоночная деталь в дальнобойном дроне: как Fire Point адаптировала её для FP-127.09.26, 11:05 • 25937 просмотров

Евгений Царенко

Война в УкраинеТехнологии
Fire Point
Денис Штилерман
Война в Украине
The New York Times
Владимир Зеленский
Украина