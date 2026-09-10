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The Guardian

Балістична ракета FP-7 від Fire Point буде готова до бойового застосування протягом кількох тижнів - СЕО компанії

Київ • УНН

 • 2220 перегляди

Ще одну балістичну ракету - FP-9 - планують випробувати до кінця осені.

Балістична ракета FP-7 від Fire Point буде готова до бойового застосування протягом кількох тижнів - СЕО компанії

Балістична ракета FP-7 дальністю до 300 км успішно завершила наземні та льотні випробування і буде готова до бойового застосування протягом кількох тижнів. Про це заявила СЕО провідної української оборонної компанії Fire Point Ірина Терех під час панельної дискусії в рамках Міжнародної виставки оборонної промисловості MSPO у Польщі, передає кореспондент УНН.

Деталі

За її словами, FP-7 вже пройшла два з трьох рівнів випробування. Перший - це наземні та лабораторні випробування кожної системи та підсистеми окремо, наприклад ракетного двигуна чи різних навігаційних систем. Другий - це льотні випробування, які проводяться на території України і повністю контролюються. На цьому етапі збирається максимум даних, щоб скоригувати систему та зрозуміти, чи відповідають її реальні можливості тим, які змодельовані. І третій етап - це військові випробування, які є частиною процесу кодифікації та вже певною мірою можуть розглядатися як військове розгортання.

Ми успішно завершили перші два етапи й зараз працюємо над третім. Тож очікуємо, що система буде введена в експлуатацію дуже скоро. Йдеться про тижні, а не місяці чи щось подібне

 - зазначила Ірина Терех.

Щодо балістичної ракети FP-9, то вона зараз перебуває на другому етапі випробування.

І ми раді, що досить скоро зможемо перейти до третього етапу. Але оскільки це балістична ракета дуже великої дальності, існує мінімальна точка на балістичній траєкторії, в якій ми можемо програмно зупинити її політ. І для FP-9 ця мінімальна дальність усе ще настільки велика, що, ймовірно, другий етап поступово перейде у третій, тому що в Україні недостатньо простору, щоб повноцінно її випробувати. І, ймовірно, нам доведеться почати випробування безпосередньо на противнику

- пояснила СЕО Fire Point.

Ірина Терех підкреслила, що головна ідея FP-9 - забезпечити можливість уражати цілі, які раніше ніколи не можна було досягти балістичними ракетами.

Наш пріоритет номер один - завершити розробку якомога швидше. Тож наразі ми плануємо провести випробування бажано до кінця осені. Але принаймні я впевнена, що це відбудеться цього року

- додала вона.

Окрім балістики, Fire Point випускає далекобійні дрони FP-1 і FP-2, а також крилату ракету FP-5 "Фламінго", здатну летіти на три тисячі кілометрів. Саме ці серійні вироби, кажуть у компанії, і заробляють гроші на ракетну програму.

Fire Point стирає поняття "глибокого тилу" рф: FP-1 уразив ціль на Уралі - СЕО компанії Ірина Терех10.09.26, 14:21 • 10331 перегляд

Євген Царенко

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