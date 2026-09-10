Баллистическая ракета FP-7 от Fire Point будет готова к боевому применению в течение нескольких недель - CEO компании

$44.650.1851.990.35
ukenru
13:12 • 3124 просмотра
Баллистическая ракета FP-7 от Fire Point будет готова к боевому применению в течение нескольких недель - CEO компанииPhoto
Эксклюзив
12:51 • 4966 просмотра
Украину ждёт дождливый уикенд: на западе и севере температура упадёт до 18°
Эксклюзив
12:21 • 5038 просмотра
"Укрзалізниця" вводит ограничения на сообщение Харьков - Изюм: как добраться между городамиPhoto
12:17 • 5352 просмотра
Инфляция в Украине в августе ускорилась до 8,1%. В НБУ назвали причины
12:05 • 3920 просмотра
Жёлтый уровень угрозы беспилотников — могут ли дети оставаться в классах и что делать педагогам
11:21 • 10493 просмотра
Fire Point стирает понятие "глубокого тыла" рф: FP-1 поразил цель на Урале - генеральный директор компании Ирина Терех
Эксклюзив
10:20 • 15864 просмотра
Более 30 тысяч хасидов уже прибыли в Украину на празднование иудейского Нового года — ГПСУ
10:12 • 24268 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка
08:42 • 18109 просмотра
В Киеве россияне ударили дроном по АЗС возле ТРЦ Respublika - есть пострадавшиеPhotoVideo
10 сентября, 07:17 • 21200 просмотра
Удар рф по Миле - сотруднику СБУ сообщили о подозрении из-за ненадлежащего хранения боеприпасов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
5.4м/с
35%
745мм
Популярные новости
Что отмечают 10 сентября в Украине и мире 10 сентября, 03:55 • 21453 просмотра
Трамп пообещал по $5 тысяч каждому взрослому американцу в случае победы республиканцев на выборах10 сентября, 04:44 • 5846 просмотра
Удары рф по складам вызвали перебои с продуктами в Киеве и других городах Украины - The Guardian10 сентября, 05:46 • 20754 просмотра
У берегов Норвегии подводные лодки рф пытались испытать секретное оружие - Reuters09:10 • 15331 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10:02 • 21395 просмотра
публикации
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10:12 • 24259 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10:02 • 21514 просмотра
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
Эксклюзив
10 сентября, 06:57 • 36683 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto9 сентября, 18:32 • 49865 просмотра
Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 годуPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 17:35 • 53659 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Терех
Елена Зеленская
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Днепр (город)
Китай
Реклама
УНН Lite
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 33128 просмотра
Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа на Венецианском кинофестивалеPhoto10 сентября, 00:05 • 32783 просмотра
Бывшая жена Маска раскрыла скандальное прозвище, которое он якобы дал матерям своих 14 детей9 сентября, 23:06 • 34077 просмотра
Помирились ли принц Гарри и король Карл III после его возвращения в Великобританию?9 сентября, 22:05 • 32776 просмотра
Настю Каменских внесли в «Миротворец» после заявлений об украинском языке и «кисте»9 сентября, 20:58 • 32405 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Бильд
Хранитель

Баллистическая ракета FP-7 от Fire Point будет готова к боевому применению в течение нескольких недель - CEO компании

Киев • УНН

 • 3128 просмотра

Еще одну баллистическую ракету - FP-9 - планируют испытать до конца осени.

Баллистическая ракета FP-7 от Fire Point будет готова к боевому применению в течение нескольких недель - CEO компании

Баллистическая ракета FP-7 дальностью до 300 км успешно завершила наземные и летные испытания и будет готова к боевому применению в течение нескольких недель. Об этом заявила CEO ведущей украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех во время панельной дискуссии в рамках Международной выставки оборонной промышленности MSPO в Польше, передает корреспондент УНН.

Детали

По ее словам, FP-7 уже прошла два из трех уровней испытаний. Первый — это наземные и лабораторные испытания каждой системы и подсистемы отдельно, например ракетного двигателя или различных навигационных систем. Второй — это летные испытания, которые проводятся на территории Украины и полностью контролируются. На этом этапе собирается максимум данных, чтобы скорректировать систему и понять, соответствуют ли ее реальные возможности смоделированным. И третий этап — это военные испытания, которые являются частью процесса кодификации и уже в определенной степени могут рассматриваться как военное развертывание.

Мы успешно завершили первые два этапа и сейчас работаем над третьим. Поэтому ожидаем, что система будет введена в эксплуатацию очень скоро. Речь идет о неделях, а не о месяцах или чем-то подобном

 — отметила Ирина Терех.

Что касается баллистической ракеты FP-9, то сейчас она находится на втором этапе испытаний.

И мы рады, что довольно скоро сможем перейти к третьему этапу. Но поскольку это баллистическая ракета очень большой дальности, существует минимальная точка на баллистической траектории, в которой мы можем программно остановить ее полет. И для FP-9 эта минимальная дальность все еще настолько велика, что, вероятно, второй этап постепенно перейдет в третий, потому что в Украине недостаточно пространства, чтобы полноценно ее испытать. И, вероятно, нам придется начать испытания непосредственно на противнике

— пояснила CEO Fire Point.

Ирина Терех подчеркнула, что главная идея FP-9 — обеспечить возможность поражать цели, которых раньше никогда нельзя было достичь баллистическими ракетами.

Наш приоритет номер один — завершить разработку как можно скорее. Поэтому сейчас мы планируем провести испытания желательно до конца осени. Но, по крайней мере, я уверена, что это произойдет в этом году

— добавила она.

Помимо баллистических ракет, Fire Point выпускает дальнобойные дроны FP-1 и FP-2, а также крылатую ракету FP-5 «Фламинго», способную лететь на три тысячи километров. Именно эти серийные изделия, говорят в компании, и зарабатывают деньги на ракетную программу.

Fire Point стирает понятие "глубокого тыла" рф: FP-1 поразил цель на Урале - генеральный директор компании Ирина Терех10.09.26, 14:21 • 10493 просмотра

Евгений Царенко

Война в УкраинеТехнологии
Ирина Терех
Fire Point
Война в Украине
Украина
Польша