Баллистическая ракета FP-7 от Fire Point будет готова к боевому применению в течение нескольких недель - CEO компании

Баллистическая ракета FP-7 дальностью до 300 км успешно завершила наземные и летные испытания и будет готова к боевому применению в течение нескольких недель. Об этом заявила CEO ведущей украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех во время панельной дискуссии в рамках Международной выставки оборонной промышленности MSPO в Польше, передает корреспондент УНН.

Детали

По ее словам, FP-7 уже прошла два из трех уровней испытаний. Первый — это наземные и лабораторные испытания каждой системы и подсистемы отдельно, например ракетного двигателя или различных навигационных систем. Второй — это летные испытания, которые проводятся на территории Украины и полностью контролируются. На этом этапе собирается максимум данных, чтобы скорректировать систему и понять, соответствуют ли ее реальные возможности смоделированным. И третий этап — это военные испытания, которые являются частью процесса кодификации и уже в определенной степени могут рассматриваться как военное развертывание.

Мы успешно завершили первые два этапа и сейчас работаем над третьим. Поэтому ожидаем, что система будет введена в эксплуатацию очень скоро. Речь идет о неделях, а не о месяцах или чем-то подобном — отметила Ирина Терех.

Что касается баллистической ракеты FP-9, то сейчас она находится на втором этапе испытаний.

И мы рады, что довольно скоро сможем перейти к третьему этапу. Но поскольку это баллистическая ракета очень большой дальности, существует минимальная точка на баллистической траектории, в которой мы можем программно остановить ее полет. И для FP-9 эта минимальная дальность все еще настолько велика, что, вероятно, второй этап постепенно перейдет в третий, потому что в Украине недостаточно пространства, чтобы полноценно ее испытать. И, вероятно, нам придется начать испытания непосредственно на противнике — пояснила CEO Fire Point.

Ирина Терех подчеркнула, что главная идея FP-9 — обеспечить возможность поражать цели, которых раньше никогда нельзя было достичь баллистическими ракетами.

Наш приоритет номер один — завершить разработку как можно скорее. Поэтому сейчас мы планируем провести испытания желательно до конца осени. Но, по крайней мере, я уверена, что это произойдет в этом году — добавила она.

Помимо баллистических ракет, Fire Point выпускает дальнобойные дроны FP-1 и FP-2, а также крылатую ракету FP-5 «Фламинго», способную лететь на три тысячи километров. Именно эти серийные изделия, говорят в компании, и зарабатывают деньги на ракетную программу.

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