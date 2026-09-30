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Fire Point использует данные об ударах российскими «Искандерами» и ракетами из КНДР при разработке Freyja

Киев • УНН

 • 5526 просмотра

Fire Point интегрирует данные об ударах «Искандерами» и северокорейскими ракетами в алгоритмы Freyja. Первое перехватывание планируют осуществить к середине 2027 года.

Fire Point использует данные об ударах российскими «Искандерами» и ракетами из КНДР при разработке Freyja

Украинская оборонная компания Fire Point собирает и анализирует данные о российских ударах баллистическими ракетами "Искандер" и северокорейскими ракетами, чтобы интегрировать полученную информацию в алгоритмы европейской противобаллистической системы Freyja. Об этом рассказала CEO Fire Point Ирина Терех во время выступления на Euronews Defence & Space Summit 2026 в Брюсселе, пишет УНН.

Когда планируется перехват баллистических ракет?

Мы накапливаем ракеты-перехватчики на будущее, проводим испытания, интеграцию системы, тестируем ее в реальных боевых условиях в Украине. Также мы собираем все данные об атаках на нас "Искандерами" и северокорейскими ракетами и закладываем их в алгоритмы Freyja

- рассказала Ирина Терех.

Компания рассчитывает получить часть усовершенствований MVP системы (первой рабочей версии) уже к концу 2026 года. 

Наша цель — провести "нулевой" тест в этом году, а реальный перехват — к середине следующего, и это крайне амбициозная цель. Чтобы ее достичь, все должны работать чрезвычайно слаженно. Не должно быть задержек с поставками радаров, выдачей лицензий или подписанием отдельных документов

- рассказала CEO Fire Point.

Ирина Терех пояснила, что разработчики сократили процесс создания противобаллистической программы с 40 лет до немногим более двух лет. По ее словам, сейчас проект проходит интенсивный этап технической интеграции и испытаний.

Но все равно это выстрелы и пуски, пуски и пуски, пока мы не получим результат

- добавила Терех.

В чем особенность Freyja?

CEO Fire Point напомнила, что Freyja создается как противобаллистическая система для защиты Европы, и ее концепция учитывает опыт войны в Украине, в частности масштаб и количество ракетных угроз.

Она отмечала, что вначале Freyja не сможет заменить американскую систему ПВО Patriot, которая остается одной из лучших систем в мире. Однако Patriot не были рассчитаны на такое количество угроз, с которыми сталкивается Украина.

Именно поэтому каждый элемент Freyja проектируется по принципу design for manufacturing. То есть с самого начала система должна быть пригодной для масштабирования, относительно дешевой, воспроизводимой и максимально независимой от критически важных внешних компонентов или технологий.

В частности, Fire Point работает над созданием системы с европейскими компонентами, что позволит сделать Freyja независимой от американского экспортного регулирования ITAR и китайских компонентов.

Главный акцент компания делает на совместимость систем и отсутствие привязки к одному производителю.

Открытая архитектура позволяет объединять решения разных европейских производителей в одну систему. Это означает больше альтернатив, меньшую зависимость от отдельных поставщиков и возможность быстро интегрировать новые технологии

- объяснили в Fire Point, проведя аналогию с конструктором Lego.

Не менее важно отсутствие так называемого kill switch — "выключателя", который мог бы лишить владельца системы ПВО возможности применять систему. То есть для применения Freyja не потребуется разрешение партнеров или производителя.

Если вы владеете своей ПВО, вы должны действительно ею владеть

- подчеркнула Ирина Терех.

Сколько перехватчиков будут производить в год?

Как уже отмечалось, в настоящее время Fire Point работает над накоплением ракет-перехватчиков FP-7.х для Freyja и масштабированием их производства. Компания планирует применить к Freyja подход, который уже использовала при масштабировании других своих разработок.

Что касается ракет-перехватчиков, следует понимать: 600–700 перехватчиков в год ничего не изменят. Мы живем в мире, где угроза будет только возрастать, и счет должен идти на тысячи и тысячи ракет

- объяснила Ирина Терех.

Компания учитывала это при разработке FP-7.х.

Ракета-перехватчик FP-7X от Fire Point, которая сейчас является частью Freyja, спроектирована с расчетом на производственную мощность как минимум в несколько тысяч единиц в год. Конечно, чтобы это стало реальностью, впереди еще много работы, но это возможно, поскольку ракету с самого начала проектировали с учетом будущего масштабирования

- отметила CEO Fire Point.

Что такое Freyja?

Freyja — инициированный Украиной проект совместной европейской антибаллистической системы, первый трек Антибаллистической коалиции, в которую входят 10 государств и более десятка ведущих оборонных компаний Европы. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Freyja должна дополнить существующие системы противоракетной обороны и обеспечить более масштабное и дешёвое производство — Зеленский23.09.2026, 22:46 • 5635 просмотров

Евгений Царенко

Война в УкраинеТехнологиипубликации
Ирина Терех
Fire Point
Война в Украине
НАТО
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
Брюссель
Украина