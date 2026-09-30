Во время рейса подрались пилоты украинского и российского происхождения — что известно об инциденте на борту Flydubai
Киев • УНН
Во время рейса Дубай — Тель-Авив подрались пилоты украинского и российского происхождения. Самолёт со 100 пассажирами приземлился в Саудовской Аравии.
В пассажирском самолёте, летевшем из Дубая в Тель-Авив и подававшем сигналы о чрезвычайной ситуации и угоне, подрались пилоты. Они имели украинское и российское происхождение. Об этом со ссылкой на данные авиакомпании сообщил израильский «12 канал», пишет УНН.
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На борту самолёта авиакомпании Flydubai произошёл опасный инцидент, из-за которого лайнер со 100 израильскими пассажирами экстренно приземлился в Саудовской Аравии.
По данным израильских СМИ, во время полёта между пилотами возникла драка, в ходе которой один из них потерял сознание. Согласно предварительной информации, конфликт возник между пилотами российского и украинского происхождения.
Из-за потасовки в кабине были активированы коды 7700 и 7500, которые сигнализируют об угоне самолёта. Судно начало стремительно терять высоту со скоростью почти 5000 метров в минуту.
Отмечается, что израильские пассажиры и члены экипажа прорвались в кабину, чтобы остановить пилота. Некоторые пассажиры получили травмы, на их одежде были следы крови.
Как сообщает «9 канал Израиль» со ссылкой на источник, один из пилотов начал резко снижаться и игнорировал слова второго. Последний помешал разбить самолёт, вступив в драку.
В воздух были подняты истребители ВВС Израиля и Саудовской Аравии. В Израиле провели срочные консультации военно-политического руководства.
Самолёт приземлился в Саудовской Аравии. Местная полиция задержала пилотов, а для пассажиров готовят резервный рейс.
В канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что инцидент находится под контролем и теперь принимаются все меры для безопасного возвращения израильских пассажиров в Израиль.
Самолет Flydubai подал сигнал о возможном захвате — Израиль поднял в воздух истребители30.09.26, 10:17 • 2410 просмотров