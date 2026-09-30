50 стран и четыре организации пообещали содействовать возвращению домой депортированных украинских детей
Киев • УНН
Участники конференции обязались содействовать возвращению похищенных детей, гражданских лиц и военнопленных. Подписанты также пообещали усилить дипломатическое взаимодействие и практические механизмы освобождения и возвращения незаконно задержанных гражданских лиц.
50 стран и четыре международные организации будут оказывать всестороннее содействие в возвращении домой похищенных Россией украинских детей, незаконно удерживаемых гражданских лиц и военнопленных. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам Второй международной конференции по возвращению украинских детей, удерживаемых гражданских лиц и военнопленных, сообщает УНН.
Детали
Подписанты, в частности, подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ, а также международного права, включая международное гуманитарное право.
Мы обещаем поддерживать усилия по идентификации и установлению местонахождения украинских детей, которых незаконно депортировали или принудительно переместили, а также помогать в проверке информации, связанной с каждым отдельным случаем
Подписанты также пообещали "усилить дипломатическое взаимодействие и практические механизмы освобождения и возвращения незаконно удерживаемых гражданских лиц, а также преодолеть юридические, административные и логистические препятствия, мешающие их возвращению".
"Мы продолжим совместно работать с Украиной и международными партнёрами и привлекать все соответствующие стороны, чтобы достичь этих целей, соблюдать международное право, поддерживать жертв и их близких, а также гарантировать, что человеческое достоинство останется основой всех связанных с миром инициатив", - говорится в документе.
Напомним
Более 50 стран-членов Организации Объединённых Наций призвали Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня и начать содержательные переговоры о мире.
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