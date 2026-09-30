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50 стран и четыре организации пообещали содействовать возвращению домой депортированных украинских детей

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Участники конференции обязались содействовать возвращению похищенных детей, гражданских лиц и военнопленных. Подписанты также пообещали усилить дипломатическое взаимодействие и практические механизмы освобождения и возвращения незаконно задержанных гражданских лиц.

50 стран и четыре организации пообещали содействовать возвращению домой депортированных украинских детей

50 стран и четыре международные организации будут оказывать всестороннее содействие в возвращении домой похищенных Россией украинских детей, незаконно удерживаемых гражданских лиц и военнопленных. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам Второй международной конференции по возвращению украинских детей, удерживаемых гражданских лиц и военнопленных, сообщает УНН.

Детали

Подписанты, в частности, подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ, а также международного права, включая международное гуманитарное право.

Мы обещаем поддерживать усилия по идентификации и установлению местонахождения украинских детей, которых незаконно депортировали или принудительно переместили, а также помогать в проверке информации, связанной с каждым отдельным случаем

- отмечается в коммюнике.

Подписанты также пообещали "усилить дипломатическое взаимодействие и практические механизмы освобождения и возвращения незаконно удерживаемых гражданских лиц, а также преодолеть юридические, административные и логистические препятствия, мешающие их возвращению".

"Мы продолжим совместно работать с Украиной и международными партнёрами и привлекать все соответствующие стороны, чтобы достичь этих целей, соблюдать международное право, поддерживать жертв и их близких, а также гарантировать, что человеческое достоинство останется основой всех связанных с миром инициатив", - говорится в документе.

Напомним

Более 50 стран-членов Организации Объединённых Наций призвали Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня и начать содержательные переговоры о мире.

ЕС ввёл санкции против причастных к депортации украинских детей в россию28.09.26, 14:24 • 5094 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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