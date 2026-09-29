В Киеве зафиксировано падение обломков на Южном мосту — соцсети
Киев • УНН
В Киеве обломки дрона упали на Южный мост, местные паблики сообщают об ограничении движения. Официального подтверждения властей пока нет.
В Киеве обломки дрона упали на Южный мостовой переход, передает УНН.
Детали
Как сообщают местные паблики, Южный мост усеян обломками. Утверждается, что движение по мосту ограничено.
В настоящее время официальной информации от властей нет, однако мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе ПВО в столице.
Напомним
В столице из-за технических работ, вызванных вражескими атаками, возможны временные ограничения в работе сервисов оплаты проезда.