В Киеве зафиксировано падение обломков на Южном мосту — соцсети

$44.820.0350.970.16
ukenru
17:59 • 17034 просмотра
В Киеве после атак на дата-центры возможны сбои в оплате проезда — как расплатиться
17:28 • 18524 просмотра
Зеленский утвердил дальнобойные операции на октябрь и сделал заявление о противодействии реактивным "шахедам"Photo
16:13 • 26363 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы
Эксклюзив
15:26 • 18852 просмотра
Какой погоды ждать украинцам в начале октября — синоптики дали прогноз
14:54 • 17307 просмотра
"Просто конченые выродки" — Зеленский заявил, что враг сбросил на центр Сум четыре КАБа, есть погибшиеPhoto
14:38 • 24786 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo
14:30 • 14243 просмотра
Лидеры ЕС собираются призвать Украину к "интенсификации" реформ - СМИ
29 сентября, 14:15 • 10813 просмотра
Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года — Зеленский
29 сентября, 12:41 • 27758 просмотра
Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия
29 сентября, 12:33 • 14119 просмотра
В Украине выделили более полумиллиарда гривен на резервные цифровые системы государства на фоне атак рф на дата-центры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.5м/с
76%
758мм
Популярные новости
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto29 сентября, 12:47 • 30591 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 21715 просмотра
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв16:32 • 19311 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo17:12 • 14464 просмотра
Водный кризис на Днестре углубляется: Украина больше не может обеспечить минимальный сброс воды17:41 • 11062 просмотра
публикации
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв16:32 • 19569 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы16:13 • 26342 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo14:38 • 24772 просмотра
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto29 сентября, 12:47 • 30841 просмотра
Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия29 сентября, 12:41 • 27750 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Андрей Шевченко
Сергей Ребров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Эстония
Реклама
УНН Lite
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo19:04 • 7076 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo17:12 • 14703 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 21939 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 35522 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 37321 просмотра
Актуальное
Ту-95
Х-101
Facebook
Instagram
Социальная сеть

В Киеве зафиксировано падение обломков на Южном мосту — соцсети

Киев • УНН

 • 2964 просмотра

В Киеве обломки дрона упали на Южный мост, местные паблики сообщают об ограничении движения. Официального подтверждения властей пока нет.

В Киеве зафиксировано падение обломков на Южном мосту — соцсети

В Киеве обломки дрона упали на Южный мостовой переход, передает УНН

Детали

Как сообщают местные паблики, Южный мост усеян обломками. Утверждается, что движение по мосту ограничено. 

В настоящее время официальной информации от властей нет, однако мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе ПВО в столице.

Напомним 

В столице из-за технических работ, вызванных вражескими атаками, возможны временные ограничения в работе сервисов оплаты проезда.

Павел Башинский

Война в Украине
Взрывы
Южный мост (Киев)
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев