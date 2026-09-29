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Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы

Киев • УНН

 • 10072 просмотра

29 сентября напоминают о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и кампании 2026 года Don’t Miss a Beat. При симптомах инфаркта звоните 103 или 112.

Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы
Фото иллюстративное

29 сентября отмечают Всемирный день сердца. В этом году международная кампания призывает распознавать признаки сердечно-сосудистых заболеваний и своевременно обращаться за помощью. 

Об истории инициативы, профилактике и симптомах, требующих внимания, рассказывает УНН.

Всемирный день сердца: история и цель международной инициативы

Всемирная федерация сердца начала эту инициативу в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения в 2000 году. Ее цель — объяснять, как предотвращать заболевания сердца и сосудов, а также способствовать доступности обследований и лечения.

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смерти в мире. В то же время на многие факторы риска можно повлиять: отказаться от табака, больше двигаться, контролировать артериальное давление. Профилактика важна даже при хорошем самочувствии, ведь повышенное давление нередко не имеет заметных симптомов.

Всемирный день сердца 2026: главная тема и мероприятия

В 2026 году продолжается кампания Don’t Miss a Beat — "Не пропусти удар". Ее главный акцент — проявления заболеваний, которые остаются незамеченными или которые люди игнорируют. Организаторы призывают распознавать тревожные сигналы, заботиться о сердце и требовать системных решений для здравоохранения.

К кампании можно присоединиться с помощью онлайн-викторины Are You Heart Smart?, посвященной мифам, симптомам и факторам риска. Челлендж Keep the Beat предлагает в течение сентября больше двигаться и делиться результатами. Также федерация продвигает открытое письмо с призывом к правительствам внедрять национальные планы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Основные шаги — не курить, избегать пассивного курения, придерживаться сбалансированного питания и регулярно двигаться. В рационе стоит увеличить долю овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов, ограничить сладости и продукты с избытком насыщенных жиров. Кроме того, ВОЗ рекомендует взрослым употреблять менее 5 граммов соли в сутки. Это общее количество, включая соль в хлебе, сыре, колбасах, соусах и готовых блюдах.

Ориентир физической активности для взрослых — 150–300 минут умеренной нагрузки в неделю, например быстрой ходьбы. Начинать можно с коротких прогулок, постепенно увеличивая их продолжительность. При наличии хронических заболеваний нагрузку стоит согласовать с врачом.

Важно знать свое артериальное давление, а с семейным врачом обсудить проверку уровня холестерина и глюкозы в крови. Если лечение уже назначено, самостоятельно отменять препараты не следует. 

Какие симптомы проблем с сердцем не стоит игнорировать

Одышка при привычной нагрузке, необычная усталость, отеки ног, повторяющиеся перебои сердцебиения или головокружение требуют медицинской оценки. Они могут иметь разные причины, поэтому самостоятельно устанавливать диагноз опасно. Внезапная боль, давление или сжатие в груди, особенно с распространением в руку, спину, шею или челюсть, также могут быть признаками инфаркта. Среди других проявлений — холодный пот, тошнота, резкая слабость и затрудненное дыхание. Инфаркт не всегда сопровождается выраженной болью в груди.

Внезапная асимметрия лица, слабость руки и нарушение речи могут свидетельствовать об инсульте и также требуют немедленного вызова экстренной помощи.

При подозрении на инфаркт нужно немедленно звонить по номеру 103 или 112. Не следует ждать, пока "само пройдет", или самостоятельно ехать за рулем в больницу. До приезда медиков нужно прекратить нагрузку и выполнять указания диспетчера. Не следует принимать лекарства без его рекомендации.

Напомним

Ранее УНН писал, как аномальная жара влияет на сердце и сосуды.

Александра Василенко

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