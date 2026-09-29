Украинский НРК-амфибия впервые доставил груз на фронт, преодолев более 40 км по суше и воде

Военнослужащие одной из отдельных механизированных бригад ВСУ впервые выполнили логистическую миссию на украинском наземном роботизированном комплексе-амфибии. Робот преодолел более 40 км по суше и воде, доставив на позиции военнослужащих продовольствие и боекомплект. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

НРК-амфибия преодолел более 40 км по суше и воде, доставив на позиции продовольствие и боекомплект - говорится в сообщении.

Отмечается, что водные преграды на фронте являются реальной проблемой для военной логистики. Реки, каналы и заболоченные участки могут усложнять или полностью перекрывать маршрут для обычного НРК. Воздушная логистика также не всегда может быть оптимальным решением.

Амфибийный НРК позволяет пройти такой маршрут одним комплексом. На суше средство сохраняет высокую проходимость наземного НРК, а за секунды может перейти на воду и продолжить движение. То есть один робот получает больше возможностей для выполнения миссий на различном рельефе.

Для этой миссии комплекс несколько месяцев дорабатывали в тесном взаимодействии с военнослужащими — с учетом реальных задач, опыта применения и особенностей фронтового рельефа. Кластер оборонных инноваций Brave1 предоставил грантовую поддержку средству, помогая довести решение до практического применения.

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