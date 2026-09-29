Макрон после удара рф по НАН: «Это новое свидетельство презрения российского режима к науке и правде»
Киев • УНН
Эммануэль Макрон осудил российский удар по Национальной академии наук Украины. Франция и Европа и впредь будут поддерживать Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на российский удар по Национальной академии наук Украины, назвав его очередным проявлением пренебрежения российского режима к науке и правде. Об этом французский лидер написал в соцсети X, сообщает УНН.
Детали
Макрон подчеркнул, что Россия атаковала крупнейшее научное учреждение Украины — Национальную академию наук.
Эти удары являются новым свидетельством враждебного пренебрежения российского режима к науке и правде
Макрон заверил в дальнейшей поддержке Украины
Французский президент также связал удар по научному учреждению с ежедневными российскими атаками против украинского гражданского населения.
Они дополняют варварство ежедневных ударов, направленных против украинских гражданских. Мы разделяем страдания жертв и их семей
Он заверил, что Франция и Европа продолжат поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», оставаясь плечом к плечу с украинским народом.
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