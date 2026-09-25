"Правдоподобный сценарий" - Макрон высказался о планах новой мобилизации до 300 тысяч в россии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правдоподобным выглядит сценарий новой мобилизации в россии, с озвученной цифрой в 300 000 дополнительных солдат. Об этом он сказал в интервью телеканалам TF1 и France 2 вечером 24 сентября, пишет УНН.

Детали

"Действительно, есть несколько сообщений, которыми поделились европейские и американские разведывательные службы, а также наши украинские друзья", — отметил Макрон в ответ на вопрос, есть ли у него какая-либо информация о новой мобилизации в россии.

На уточнение, что речь идет о 300 000 дополнительных военнослужащих, Макрон указал: "Что ж, это, безусловно, сценарий, который кажется нам правдоподобным, и очевидно, что было несколько признаков того, что россия к этому готовится". "Они ждали своих выборов, которые уже состоялись, поэтому очевидно, что россия собирается это сделать. Так объявят ли они об этом сами? Объявят ли они о наборе новобранцев или сделают это незаметно?".

Он отметил, что речь идет "о мобилизации, то есть о вербовке молодых мужчин для интеграции в вооруженные силы с целью усиления военных усилий".

"И действительно, правдоподобный сценарий, который сегодня часто обсуждается, — это около 300 000 мужчин", — указал Макрон.

"Сигнал, который россия сегодня подает, заключается в том, что мы готовы пойти на еще большие жертвы, чтобы захватить весь Донбасс", — отметил президент Франции.

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Напомним

В конце августа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия может провести новую волну мобилизации после сентябрьских выборов в Госдуму и привлечь как минимум 300 тысяч военнослужащих для продолжения войны против Украины.