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"Правдоподібний сценарій" - Макрон висловився про плани нової мобілізації до 300 тисяч у росії

Київ • УНН

 • 1726 перегляди

Еммануель Макрон заявив, що росія може мобілізувати близько 300 тисяч чоловіків після виборів.

"Правдоподібний сценарій" - Макрон висловився про плани нової мобілізації до 300 тисяч у росії

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що правдоподібним видається сценарій щодо нової мобілізації у росії, з озвученими цифрами у 300 000 додаткових солдатів. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам TF1 та France 2 увечері 24 вересня, пише УНН.

Деталі

"Справді є кілька повідомлень, якими поділилися європейські та американські розвідувальні служби, а також наші українські друзі", - зазначив Макрон у відповідь, чи має якусь інформацію про нову мобілізацію в росії.

На уточнення, що говорять про 300 000 додаткових військовослужбовців, Макрон вказав: "Що ж, це, безумовно, сценарій, який нам здається правдоподібним, і очевидно, що було кілька ознак того, що росія організовується для цього". "Вони чекали на свої вибори, які вже відбулися, тому очевидно, що росія збирається це зробити. Тож чи оприлюднять вони це самі? Чи оголосять вони про набір новобранців, чи зроблять це непомітно?".

Він зазначив, що йдеться "про мобілізацію, тобто про вербування молодих чоловіків для інтеграції у збройні сили для посилення військових зусиль".

"І справді, правдоподібний сценарій, який сьогодні часто поширюється, - це близько 300 000 чоловіків", - вказав Макрон.

"Сигнал, який росія сьогодні подає, полягає в тому, що ми готові піти на ще більші жертви, щоб захопити весь Донбас", - зазначив президент Франції.

Макрон заперечив попередження ЦРУ про можливу атаку дронів рф на Францію25.09.26, 03:26 • 5046 переглядiв

Нагадаємо

Наприкінці серпня Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія може провести нову хвилю мобілізації після вересневих виборів до держдуми та залучити щонайменше 300 тисяч військових для продовження війни проти України.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
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