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Макрон заперечив попередження ЦРУ про можливу атаку дронів рф на Францію

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Макрон заперечив дані про попередження ЦРУ щодо атаки дронів рф на Францію. Водночас він визнав загрозу можливою.

Макрон заперечив попередження ЦРУ про можливу атаку дронів рф на Францію

Президент Франції Емманюель Макрон заперечив повідомлення El Mundo про попередження ЦРУ про ймовірний російський напад за допомогою дронів на країну. Про це повідомляє RTL, інформує УНН.

Деталі

За словами Макрона, він отримував від розвідувального відомства такі дані, при цьому "ситуація загострюється та викликає занепокоєння".

Ворожі дії ширяться всією Європою

- сказав французький лідер.

Він нагадав епізод, який стався на початку серпня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, де виявили кілька дронів із вибухівкою. Один із них перебував поруч з українським військово-транспортним літаком, ще один знайшли неподалік від аеропорту.

"Чи могло б це статися (у Франції - ред.)? Моя відповідь - так", - сказав Макрон.

Нагадаємо

Напередодні видання El Mundo повідомило, що американська розвідка отримала інформацію про можливі плани москви щодо атаки на Іспанію, Францію та Італію і передала її урядам цих країн.

Макрон запропонував ввести санкції щодо поставок бензину до росії24.08.26, 21:35 • 4455 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Вибухи
Емманюель Макрон
Франція
Італія
Іспанія
Європа
Німеччина