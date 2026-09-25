Макрон заперечив попередження ЦРУ про можливу атаку дронів рф на Францію

Президент Франції Емманюель Макрон заперечив повідомлення El Mundo про попередження ЦРУ про ймовірний російський напад за допомогою дронів на країну. Про це повідомляє RTL, інформує УНН.

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За словами Макрона, він отримував від розвідувального відомства такі дані, при цьому "ситуація загострюється та викликає занепокоєння".

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Він нагадав епізод, який стався на початку серпня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, де виявили кілька дронів із вибухівкою. Один із них перебував поруч з українським військово-транспортним літаком, ще один знайшли неподалік від аеропорту.

"Чи могло б це статися (у Франції - ред.)? Моя відповідь - так", - сказав Макрон.

Нагадаємо

Напередодні видання El Mundo повідомило, що американська розвідка отримала інформацію про можливі плани москви щодо атаки на Іспанію, Францію та Італію і передала її урядам цих країн.

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