росія готує атаки дронами на країни Середземномор'я - ЗМІ

росія готує нові атаки дронами на Європу, цього разу ціллю є країни Середземномор'я. Про це повідомляє El Mundo, інформує УНН.

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Зазначається, що американська розвідка отримала інформацію про можливі плани москви щодо атаки на Іспанію, Францію та Італію і передала її урядам цих країн.

Вони використовуватимуть безпілотники, що запускаються з моря, заховані в транспортному контейнері; це зовсім нескладно - цитує видання джерело, близьке до Міністерства оборони Литви.

Вказується, що відповідне попередження європейські уряди отримали невдовзі після візиту глави ЦРУ Джона Реткліффа до москви 25 серпня. При цьому цілком можливо, що ця інформація і стала причиною поїздки.

Джерела розвідки в країнах Балтії пов'язують посилення російської агресії зі шкодою, яку українські атаки завдають її енергетичному сектору. Нещодавня активізація російської диверсійної діяльності служить кільком цілям: зменшенню підтримки України, сіянню розбіжностей у НАТО та тривозі європейського населення - йдеться у статті.

Нагадаємо

Президент Литви Гітанас Науседа на засіданні Генасамблеї ООН засудив вторгнення російського диктатора володимира путіна в Україну, а також додав - рф "вже програла війну".

росія намагається залякати Європу та змусити її зменшити підтримку України – Стубб