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росія готує атаки дронами на країни Середземномор'я - ЗМІ

Київ • УНН

 • 3096 перегляди

Американська розвідка попередила три країни про можливі атаки російських дронів із моря. Під прицілом кремля - Іспанія, Франція та Італія.

росія готує атаки дронами на країни Середземномор'я - ЗМІ

росія готує нові атаки дронами на Європу, цього разу ціллю є країни Середземномор'я. Про це повідомляє El Mundo, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що американська розвідка отримала інформацію про можливі плани москви щодо атаки на Іспанію, Францію та Італію і передала її урядам цих країн.

Вони використовуватимуть безпілотники, що запускаються з моря, заховані в транспортному контейнері; це зовсім нескладно

- цитує видання джерело, близьке до Міністерства оборони Литви.

Вказується, що відповідне попередження європейські уряди отримали невдовзі після візиту глави ЦРУ Джона Реткліффа до москви 25 серпня. При цьому цілком можливо, що ця інформація і стала причиною поїздки.

Джерела розвідки в країнах Балтії пов'язують посилення російської агресії зі шкодою, яку українські атаки завдають її енергетичному сектору. Нещодавня активізація російської диверсійної діяльності служить кільком цілям: зменшенню підтримки України, сіянню розбіжностей у НАТО та тривозі європейського населення

- йдеться у статті.

Нагадаємо

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росія намагається залякати Європу та змусити її зменшити підтримку України – Стубб22.09.26, 01:56 • 16037 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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