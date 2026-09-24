росія готує атаки дронами на країни Середземномор'я - ЗМІ
Київ • УНН
Американська розвідка попередила три країни про можливі атаки російських дронів із моря. Під прицілом кремля - Іспанія, Франція та Італія.
росія готує нові атаки дронами на Європу, цього разу ціллю є країни Середземномор'я. Про це повідомляє El Mundo, інформує УНН.
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Зазначається, що американська розвідка отримала інформацію про можливі плани москви щодо атаки на Іспанію, Францію та Італію і передала її урядам цих країн.
Вони використовуватимуть безпілотники, що запускаються з моря, заховані в транспортному контейнері; це зовсім нескладно
Вказується, що відповідне попередження європейські уряди отримали невдовзі після візиту глави ЦРУ Джона Реткліффа до москви 25 серпня. При цьому цілком можливо, що ця інформація і стала причиною поїздки.
Джерела розвідки в країнах Балтії пов'язують посилення російської агресії зі шкодою, яку українські атаки завдають її енергетичному сектору. Нещодавня активізація російської диверсійної діяльності служить кільком цілям: зменшенню підтримки України, сіянню розбіжностей у НАТО та тривозі європейського населення
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росія намагається залякати Європу та змусити її зменшити підтримку України – Стубб22.09.26, 01:56 • 16037 переглядiв