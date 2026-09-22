росія намагається залякати Європу та змусити її зменшити підтримку України – Стубб

росія використовує гібридні атаки та диверсії, щоб залякати європейські країни та змусити їх скоротити підтримку України. Про це президент Фінляндії Александер Стубб заявив в інтерв'ю Politico, пише УНН.

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За словами Стубба, Європа має готуватися до продовження російських гібридних і диверсійних операцій, однак не повинна надмірно реагувати на них. Саме так москва, на його думку, намагається дестабілізувати європейські країни.

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Президент Фінляндії також заявив, що не бачить ознак підготовки росії до повномасштабної війни з НАТО. Фінська розвідка фіксує активність поблизу кордонів, однак безпосередньої військової загрози наразі не бачить.

Стубб сподівається на прогрес щодо України

Стубб також прокоментував майбутню зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Нью-Йорку. За його словами, мирної угоди цього тижня очікувати не варто, однак можливі домовленості щодо припинення вогню в Чорному морі, зокрема у сфері експорту зерна або енергетики.

Президент Фінляндії також припустив продовження переговорів найближчими тижнями. Серед можливих варіантів він назвав зустріч Зеленського та володимира путіна на саміті G20 у Маямі в грудні, хоча наголосив, що сторони наразі ще далекі від такого сценарію.

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