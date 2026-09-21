Трамп менше ніж за рік майже 900 разів згадав Байдена, звинувачуючи його у кризах в США - Reuters

Президент США Дональд Трамп від початку 2026 року критикував свого попередника Джо Байдена щонайменше 890 разів - в середньому тричі на день. Про це свідчать результати дослідження агентства Reuters, пише УНН.

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Як зазначає видання, Трамп постійно згадує 83-річного Байдена у промовах, інтерв'ю та дописах у мережі Truth Social, звинувачуючи його в інфляції, кризі на кордоні, дефіциті боєприпасів та міжнародних конфліктах. Подібну тактику очільник Білого дому застосовує за шість тижнів до проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада, аби відвернути увагу виборців від падіння власних рейтингів Трампа та високої вартості життя.

Найчастіше Трамп критикує Байдена у контексті економіки (понад 210 разів), імміграції (168 разів) та зовнішньої політики (138 разів). Зокрема, він перекладає на попередника провину за зростання цін у країні та нестачу снарядів, які, за його словами, були передані Україні.

Меган Гейс, колишня високопосадовиця Білого дому часів Байдена, розкритикувала те, що вона назвала "одержимістю" Трампа.

Дев'ятсот згадок менш ніж за рік — це не управління країною, це одержимість. Джо Байден один раз його переміг, і Трамп досі не може цього пережити. Він більше зосереджений на перегляді підсумків 2020 року, ніж на зниженні цін на бензин і продукти для американців - заявила вона, маючи на увазі перемогу Байдена на виборах 2020 року, яку Трамп безпідставно називає сфальсифікованою.

Водночас у Білому домі наполягають, що Трамп лише "виправляє помилки" попереднього президента.

Верховний суд США не дозволив Трампу обмежити голосування поштою перед проміжними виборами