Ед Ширан розплакався на сцені та перепросив після скандалу з Macklemore

Британський співак Ед Ширан розплакався під час концерту у Філадельфії та публічно перепросив на тлі скандалу, який виник після усунення репера Macklemore з його американського туру. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Скандал розгорівся після того, як Macklemore прибрали з туру Ширана через його пропалестинські висловлювання. Рішення спричинило критику, а деякі артисти відмовилися від участі у концертах на знак солідарності з репером.

Зірки Голлівуду зібралися в Малібу на церемонії пам'яті Хайден Панеттьєрі

Під час виступу 19 вересня Ширан емоційно звернувся до глядачів та визнав, що припускався помилок. Співак не зміг стримати сліз на сцені.

Скандал спричинив хвилю критики

На тлі суперечки Ширан також висловився про ситуацію в Газі, назвавши її катастрофічною та невиправданою.

Попри критику, частина прихильників підтримала музиканта після його публічного звернення. Скандал навколо туру водночас продовжив викликати дискусії про позицію артистів щодо війни на Близькому Сході.

Крістін Тейлор розповіла, як у 90-х її пограбували під дулом пістолета