Сектор Газа

ХАМАС заявив, що вивчає останню пропозицію Ізраїлю про припинення вогню. Пропозиція містить вимогу роззброїти угруповання.
Ізраїль запропонував тимчасове припинення вогню та обговорює умови стійкого перемир'я. Єгипет чекає на відповідь ХАМАС щодо запропонованих умов.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Кац заявив, що ЦАХАЛ посилить тиск на ХАМАС, якщо бойовики не погодяться на звільнення заручників. Значна частина Гази вже стала зоною безпеки Ізраїлю.
Ізраїль завдав авіаудару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в Газі, єдиній, що функціонувала. Зруйновано частину будівлі, пацієнтів та персонал евакуювали.
Унаслідок ракетного удару пошкоджено лікарню в центрі Гази, зруйновано відділення екстреної допомоги. Працівники лікарні розповідають, що перед ударом надійшов телефонний дзвінок – абонент, який представився представником ізраїльських спецслужб, попередив про майбутній обстріл.
Сотні ізраїльських резервістів закликали уряд укласти угоду з ХАМАС для повернення заручників, навіть якщо це означатиме припинення війни в Газі. Це відображає розкол в ізраїльській армії.
Франція планує визнати Палестинську державу в червні на конференції із Саудівською Аравією. Макрон сподівається, що СА визнає Ізраїль у відповідь на цей крок.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш різко засудив гуманітарну катастрофу в Газі та порівняв дії Ізраїлю з терором червоних кхмерів, назвавши Газу "полем смерті". Він закликав відновити гуманітарну допомогу.
Дональд Трамп заявив про бажання США контролювати Газу, розселити палестинців та перетворити територію на курорт. Він назвав передачу Гази палестинцям "дивним кроком".
Декілька підтримуваних Іраном ополченців в Іраку вперше готові роззброїтися, щоб уникнути ескалації конфлікту з адміністрацією Трампа. США погрожували авіаударами, якщо Ірак не розформує ці групи.
Міністр оборони Ізраїлю наказав посилити удари по ХАМАС у Газі після того, як бойовики випустили 10 ракет по Ізраїлю. Кац пообіцяв потужну відплату за обстріли.
Відео з місця трагедії в Газі суперечить заявам ЦАХАЛ про обстріл колони гуманітарників. Ізраїль визнав помилковість початкової версії та проводить розслідування.
ХАМАС відхилив ізраїльську пропозицію щодо припинення вогню, звинувачуючи Ізраїль у зриві зусиль посередників. Ізраїль оголосив про початок розширеної військової операції в Газі.
Міністр оборони Ізраїлю оголосив про початок розширеної військової операції в Газі. Мета – захоплення територій для створення зон безпеки та евакуація мирних жителів.
В ООН спростували заяви Ізраїлю про достатню кількість продовольства в Газі, наголосивши на критичному браку ресурсів. Через відсутність постачання гумдопомоги програми зупинено.
На півдні Сектора Гази виявили тіла 15 співробітників гуманітарних місій. ООН закликає до негайного розслідування інциденту за участі ізраїльських військових.
Армія оборони Ізраїлю знову розпочинає бойові дії у секторах Рафах, Аль-Наср, Аль-Шавка та інших районах Гази. Жителям необхідно терміново перебратися до притулку в Аль-Мавасі.
Ізраїльські війська просунулися вглиб Рафаху, до району Аль-Джнейна, знищуючи об'єкти ХАМАС. Паралельно тривають авіаудари по позиціях бойовиків по всій території Гази.
ХАМАС заявив про згоду на пропозицію щодо перемир'я, яка передбачає перехідний етап та щотижневе звільнення заручників. Єгипет отримав позитивні сигнали від Ізраїлю щодо угоди.
Єгипет виступає посередником у переговорах про припинення вогню в Газі. Нова пропозиція передбачає звільнення ХАМАСом п'яти ізраїльських заручників щотижня.
ХАМАС обговорює продовження перемир'я та обмін полоненими з Єгиптом і Катаром. Відновлення гуманітарної допомоги в Газі також важливе, але прогресу поки що мало.
Всесвітня продовольча програма ООН повідомляє про критичну ситуацію в Газі, де запасів їжі залишилось лише на два тижні. Гуманітарна допомога майже припинена через бойові дії.
В результаті ізраїльського авіаудару в Джабалії загинув речник ХАМАСу Абдель-Латіф Аль-Кануа. Це стало черговим ударом по керівництву ХАМАСу після відновлення бойових дій.
Ізраїльські військові розробили план повторного вторгнення в сектор Газа для знищення ХАМАС та встановлення контролю над територією. План передбачає переміщення населення в "гуманітарну зону".
У понеділок ввечері хусити і терористи ХАМАС атакували Ізраїль ракетами. Сирени лунали поблизу Гази та в інших районах Ізраїлю, ракети перехоплено.
Внаслідок ізраїльського удару по лікарні Насера в Газі було ліквідовано Ісмаїла Бархума, посадовця ХАМАС. Ізраїль заявляє, що він був ключовим терористом.
Армія Ізраїлю завдала авіаударів по Газі, знищивши Ахмада Салмана та Джаміля Омара. Вони були причетні до підготовки до нападу 7 жовтня.
Ізраїльські війська планують нову наземну кампанію в Газі з можливою окупацією. Рішення залежить від переговорів про перемир'я та може включати посилений контроль і евакуацію цивільних.
У Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою негайного повернення 59 заручників, яких утримують у Газі. Протестувальники закликають до припинення вогню та звільнення бранців, а також критикують Нетаньягу.
Внаслідок ізраїльського авіаудару в Хан-Юнесі загинув Салах аль-Бардавіл, високопоставлений член ХАМАС, разом із дружиною. Ізраїль поки не коментував інцидент.