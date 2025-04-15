Сектор Газа

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 1386 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 4692 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29406 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160141 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138498 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141503 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136070 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135957 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196696 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77716 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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ХАМАС "вивчає" пропозицію Ізраїлю про припинення вогню

ХАМАС заявив, що вивчає останню пропозицію Ізраїлю про припинення вогню. Пропозиція містить вимогу роззброїти угруповання.

Новини Світу • 15 квітня, 05:19 • 2922 перегляди

Єгипет отримав пропозицію від Ізраїлю щодо перемир'я у Секторі Гази - ЗМІ

Ізраїль запропонував тимчасове припинення вогню та обговорює умови стійкого перемир'я. Єгипет чекає на відповідь ХАМАС щодо запропонованих умов.

Новини Світу • 14 квітня, 23:07 • 2352 перегляди

Ізраїль посилить операції в Газі у разі відмови ХАМАС від угоди

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Кац заявив, що ЦАХАЛ посилить тиск на ХАМАС, якщо бойовики не погодяться на звільнення заручників. Значна частина Гази вже стала зоною безпеки Ізраїлю.

Новини Світу • 13 квітня, 20:40 • 2316 перегляди

Ізраїль завдав удару по останній діючій лікарні на півночі Гази - ЗМІ

Ізраїль завдав авіаудару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в Газі, єдиній, що функціонувала. Зруйновано частину будівлі, пацієнтів та персонал евакуювали.

Новини Світу • 13 квітня, 09:13 • 5958 перегляди

У Газі ракети пошкодили лікарню Аль-Ахлі: зруйновано відділення екстреної допомоги

Унаслідок ракетного удару пошкоджено лікарню в центрі Гази, зруйновано відділення екстреної допомоги. Працівники лікарні розповідають, що перед ударом надійшов телефонний дзвінок – абонент, який представився представником ізраїльських спецслужб, попередив про майбутній обстріл.

Новини Світу • 13 квітня, 01:48 • 3398 перегляди

В Ізраїлі сотні відставних офіцерів та резервістів ВПС закликали уряд піти на угоду з ХАМАС для повернення заручників

Сотні ізраїльських резервістів закликали уряд укласти угоду з ХАМАС для повернення заручників, навіть якщо це означатиме припинення війни в Газі. Це відображає розкол в ізраїльській армії.

Новини Світу • 10 квітня, 16:48 • 13313 перегляди

Макрон вважає, що Франція може визнати Палестинську державу в червні - Politico

Франція планує визнати Палестинську державу в червні на конференції із Саудівською Аравією. Макрон сподівається, що СА визнає Ізраїль у відповідь на цей крок.

Новини Світу • 10 квітня, 15:54 • 11634 перегляди

Гутерріш: Газа – "поле смерті", дії Ізраїлю подібні терору червоних кхмерів

Генсек ООН Антоніу Гутерріш різко засудив гуманітарну катастрофу в Газі та порівняв дії Ізраїлю з терором червоних кхмерів, назвавши Газу "полем смерті". Він закликав відновити гуманітарну допомогу.

Новини Світу • 9 квітня, 09:15 • 6682 перегляди

Трамп знову висловив прагнення США встановити контроль над Газою

Дональд Трамп заявив про бажання США контролювати Газу, розселити палестинців та перетворити територію на курорт. Він назвав передачу Гази палестинцям "дивним кроком".

Новини Світу • 7 квітня, 22:39 • 4006 перегляди

Іранські ополченці в Іраку готові роззброїтися через загрозу з боку США - Reuters

Декілька підтримуваних Іраном ополченців в Іраку вперше готові роззброїтися, щоб уникнути ескалації конфлікту з адміністрацією Трампа. США погрожували авіаударами, якщо Ірак не розформує ці групи.

Політика • 7 квітня, 06:03 • 5723 перегляди

Ізраїль розширює наступ на Газу після ракетного обстрілу з боку ХАМАС - ЗМІ

Міністр оборони Ізраїлю наказав посилити удари по ХАМАС у Газі після того, як бойовики випустили 10 ракет по Ізраїлю. Кац пообіцяв потужну відплату за обстріли.

Війна • 6 квітня, 22:08 • 20544 перегляди

Вбивство гуманітарних працівників в Газі: відео спростовує версію ЦАХАЛ

Відео з місця трагедії в Газі суперечить заявам ЦАХАЛ про обстріл колони гуманітарників. Ізраїль визнав помилковість початкової версії та проводить розслідування.

Новини Світу • 6 квітня, 14:24 • 22697 перегляди

ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про припинення вогню у секторі Гази

ХАМАС відхилив ізраїльську пропозицію щодо припинення вогню, звинувачуючи Ізраїль у зриві зусиль посередників. Ізраїль оголосив про початок розширеної військової операції в Газі.

Новини Світу • 3 квітня, 00:50 • 3695 перегляди

Ізраїль розпочинає велику операцію в Газі - Міністр оборони Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю оголосив про початок розширеної військової операції в Газі. Мета – захоплення територій для створення зон безпеки та евакуація мирних жителів.

Новини Світу • 2 квітня, 04:39 • 10488 перегляди

ООН: Заяви Ізраїлю про достатньо їжі в Газі – неправда

В ООН спростували заяви Ізраїлю про достатню кількість продовольства в Газі, наголосивши на критичному браку ресурсів. Через відсутність постачання гумдопомоги програми зупинено.

Новини Світу • 1 квітня, 20:52 • 5225 перегляди

В Газі виявили тіла 15 працівників гуманітарних місій: деталі трагедії

На півдні Сектора Гази виявили тіла 15 співробітників гуманітарних місій. ООН закликає до негайного розслідування інциденту за участі ізраїльських військових.

Новини Світу • 31 березня, 22:31 • 8394 перегляди

ЦАХАЛ знову закликав до евакуації жителів Рафаха у Газі: заявив про повернення до бойових дій

Армія оборони Ізраїлю знову розпочинає бойові дії у секторах Рафах, Аль-Наср, Аль-Шавка та інших районах Гази. Жителям необхідно терміново перебратися до притулку в Аль-Мавасі.

Новини Світу • 31 березня, 08:19 • 11453 перегляди

ЦАХАЛ розпочав наземну операцію в місті Рафах на півдні Сектору Гази

Ізраїльські війська просунулися вглиб Рафаху, до району Аль-Джнейна, знищуючи об'єкти ХАМАС. Паралельно тривають авіаудари по позиціях бойовиків по всій території Гази.

Війна • 30 березня, 03:43 • 21846 перегляди

ХАМАС погодився на нову пропозицію про припинення вогню в Секторі Газа - Reuters

ХАМАС заявив про згоду на пропозицію щодо перемир'я, яка передбачає перехідний етап та щотижневе звільнення заручників. Єгипет отримав позитивні сигнали від Ізраїлю щодо угоди.

Новини Світу • 30 березня, 01:31 • 14443 перегляди

Єгипет бачить позитивні сигнали щодо переговорів про припинення вогню в Газі - Reuters

Єгипет виступає посередником у переговорах про припинення вогню в Газі. Нова пропозиція передбачає звільнення ХАМАСом п'яти ізраїльських заручників щотижня.

Новини Світу • 28 березня, 06:52 • 31462 перегляди

Переговори щодо перемир'я між ХАМАС та посередниками тривають

ХАМАС обговорює продовження перемир'я та обмін полоненими з Єгиптом і Катаром. Відновлення гуманітарної допомоги в Газі також важливе, але прогресу поки що мало.

Новини Світу • 27 березня, 22:02 • 11765 перегляди

У Газі запасів їжі залишилось на 2 тижні: сотні тисяч під загрозою голоду

Всесвітня продовольча програма ООН повідомляє про критичну ситуацію в Газі, де запасів їжі залишилось лише на два тижні. Гуманітарна допомога майже припинена через бойові дії.

Новини Світу • 27 березня, 20:52 • 11650 перегляди

Речник ХАМАСу Абдель-Латіф Аль-Кануа загинув під час ізраїльського авіаудару

В результаті ізраїльського авіаудару в Джабалії загинув речник ХАМАСу Абдель-Латіф Аль-Кануа. Це стало черговим ударом по керівництву ХАМАСу після відновлення бойових дій.

Новини Світу • 27 березня, 00:28 • 20717 перегляди

Ізраїль розробив план повної окупації Гази для остаточного знищення ХАМАС - ЗМІ

Ізраїльські військові розробили план повторного вторгнення в сектор Газа для знищення ХАМАС та встановлення контролю над територією. План передбачає переміщення населення в "гуманітарну зону".

Війна • 25 березня, 04:23 • 22428 перегляди

Хусити і ХАМАС атакували Ізраїль ракетами з Ємену та сектора Газа

У понеділок ввечері хусити і терористи ХАМАС атакували Ізраїль ракетами. Сирени лунали поблизу Гази та в інших районах Ізраїлю, ракети перехоплено.

Війна • 24 березня, 23:56 • 19737 перегляди

В секторі Газа внаслідок влучання в лікарню було ліквідовано високопосадовця ХАМАС

Внаслідок ізраїльського удару по лікарні Насера в Газі було ліквідовано Ісмаїла Бархума, посадовця ХАМАС. Ізраїль заявляє, що він був ключовим терористом.

Новини Світу • 24 березня, 11:03 • 49004 перегляди

В Ізраїлі заявили про ліквідацію заступника командира бригади ХАМАС та комбата "Шеджайя"

Армія Ізраїлю завдала авіаударів по Газі, знищивши Ахмада Салмана та Джаміля Омара. Вони були причетні до підготовки до нападу 7 жовтня.

Війна • 23 березня, 23:31 • 35362 перегляди

WP: Ізраїль розглядає можливість військової окупації Гази на кілька місяців

Ізраїльські війська планують нову наземну кампанію в Газі з можливою окупацією. Рішення залежить від переговорів про перемир'я та може включати посилений контроль і евакуацію цивільних.

Новини Світу • 23 березня, 18:16 • 111147 перегляди

В Ізраїлі десятки тисяч людей вимагають повернення заручників з Гази

У Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою негайного повернення 59 заручників, яких утримують у Газі. Протестувальники закликають до припинення вогню та звільнення бранців, а також критикують Нетаньягу.

Новини Світу • 23 березня, 12:24 • 61774 перегляди

У Газі вбито високопоставленого політика ХАМАС Салаха аль-Бардавіла

Внаслідок ізраїльського авіаудару в Хан-Юнесі загинув Салах аль-Бардавіл, високопоставлений член ХАМАС, разом із дружиною. Ізраїль поки не коментував інцидент.

Новини Світу • 23 березня, 09:35 • 44466 перегляди