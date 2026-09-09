Ізраїль закриє консульство Великої Британії у Східному Єрусалимі через санкції проти поселень

путін запевнив Трампа, що "і в думках немає" жодних агресивних планів щодо Європи - ушаков

путін запевнив Трампа, що "і в думках немає" жодних агресивних планів щодо Європи - ушаков

путін запевнив Трампа, що "і в думках немає" жодних агресивних планів щодо Європи - ушаков

путін запевнив Трампа, що "і в думках немає" жодних агресивних планів щодо Європи - ушаков