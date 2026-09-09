Ізраїль закриє консульство Великої Британії у Східному Єрусалимі через санкції проти поселень
Київ • УНН
Ізраїль закриє британське консульство у Східному Єрусалимі через санкції проти товарів із поселень. Лондон також залишить місію щодо Гази.
Ізраїль оголосив про закриття британського консульства у Східному Єрусалимі у відповідь на рішення Великої Британії, Франції та Канади заборонити імпорт товарів з ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що рішення було узгоджене з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу. Британське консульство у Східному Єрусалимі акредитоване при Палестинській адміністрації на Західному березі.
Крім того, Велика Британія більше не братиме участі в координаційній місії щодо Гази під керівництвом США. Ізраїль також планує заборонити в'їзд низці британських громадян, зокрема колишньому лідеру Лейбористської партії Джеремі Корбіну.
Лондон, Париж та Оттава посилили тиск на Ізраїль
Велика Британія, Франція та Канада оголосили про торговельні заходи проти продукції з ізраїльських поселень. Йдеться переважно про сільськогосподарські товари, зокрема фініки, цитрусові, трави та вино. Їхня частка в загальному експорті Ізраїлю невелика, тому Reuters зазначає, що економічний ефект обмежень буде переважно символічним.
Три країни пояснили своє рішення необхідністю захистити перспективу створення 2 держав – Ізраїлю та Палестини. Ще 9 держав, серед яких Данія, Норвегія, Польща, Іспанія та Швеція, окремо підтвердили підтримку такого врегулювання.
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Франція серед причин запровадження заходів назвала стрімке розширення ізраїльських поселень та зростання насильства на Західному березі. Особливе занепокоєння викликає проєкт E1 поблизу Єрусалима, будівництво якого може пройти через території, на яких палестинці прагнуть створити майбутню державу.
Відносини між Ізраїлем та Великою Британією останніми роками погіршувалися через розбіжності щодо ситуації в Газі та політики поселень. У 2025 році Лондон визнав Палестинську державу, а в червні вже запроваджував санкції, пов'язані з поселеннями на Західному березі.
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