"АТЕШ" заявив про диверсію на заводі, який виробляє у воронежі компоненти для ракет Х-101 та "Іскандер-К"

Агент руху "АТЕШ" нібито вивів з ладу систему електропостачання заводу "ВЗПП-Сборка" у воронежі, який виробляє електронні компоненти для російського озброєння. За твердженням руху, підприємство залишалося без повноцінного електропостачання протягом кількох тижнів, пише УНН.

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В "АТЕШ" заявили, що агент проник на електропідстанцію поблизу підприємства та пошкодив головну розподільчу шафу, яка забезпечувала завод електроенергією. Після цього, за даними руху, сталося різке коливання напруги та були знеструмлені виробничі цехи.

За інформацією "АТЕШ", "ВЗПП-Сборка" виготовляє інтегральні мікросхеми, силові ключі та блоки живлення для бортових комп'ютерів і навігаційних систем ракет Х-101, компоненти автоматики для "Іскандер-К", а також напівпровідники для комплексів "Панцирь-С1".

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У русі стверджують, що відновлення повноцінного електропостачання підприємства тривало кілька тижнів.

За цей час нібито були зірвані терміни постачання окремих компонентів, що спричинило затримки у виробництві ракет і комплексів ППО.

Незалежного підтвердження масштабів пошкоджень заводу та заявленого впливу диверсії на виробництво російського озброєння наразі немає.

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