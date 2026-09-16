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"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"

Киев • УНН

 • 15188 просмотра

АТЕШ заявил о повреждении электроснабжения завода «ВЗПП-Сборка» в Воронеже. Движение утверждает, что это вызвало задержки в производстве ракет и средств ПВО.

"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"

Агент движения «АТЕШ» якобы вывел из строя систему электроснабжения завода «ВЗПП-Сборка» в Воронеже, который производит электронные компоненты для российского вооружения. По утверждению движения, предприятие оставалось без полноценного электроснабжения в течение нескольких недель, пишет УНН.

Детали

В «АТЕШ» заявили, что агент проник на электроподстанцию ​​вблизи предприятия и повредил главный распределительный шкаф, который обеспечивал завод электроэнергией. После этого, по данным движения, произошло резкое колебание напряжения и были обесточены производственные цеха.

По информации «АТЕШ», «ВЗПП-Сборка» производит интегральные микросхемы, силовые ключи и блоки питания для бортовых компьютеров и навигационных систем ракет Х-101, компоненты автоматики для «Искандер-К», а также полупроводники для комплексов «Панцирь-С1».

В «АТЕШ» заявили о задержках в производстве ракет

В движении утверждают, что восстановление полноценного электроснабжения предприятия заняло несколько недель.

За это время якобы были сорваны сроки поставки отдельных компонентов, что вызвало задержки в производстве ракет и комплексов ПВО.

Независимого подтверждения масштабов повреждений завода и заявленного влияния диверсии на производство российского вооружения пока нет.

"АТЕШ" заявил о диверсии в Орловской области, которая нарушила управление российскими дронами10.09.26, 07:32 • 6781 просмотр

Степан Гафтко

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