"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"
Киев • УНН
АТЕШ заявил о повреждении электроснабжения завода «ВЗПП-Сборка» в Воронеже. Движение утверждает, что это вызвало задержки в производстве ракет и средств ПВО.
Агент движения «АТЕШ» якобы вывел из строя систему электроснабжения завода «ВЗПП-Сборка» в Воронеже, который производит электронные компоненты для российского вооружения. По утверждению движения, предприятие оставалось без полноценного электроснабжения в течение нескольких недель, пишет УНН.
Детали
В «АТЕШ» заявили, что агент проник на электроподстанцию вблизи предприятия и повредил главный распределительный шкаф, который обеспечивал завод электроэнергией. После этого, по данным движения, произошло резкое колебание напряжения и были обесточены производственные цеха.
По информации «АТЕШ», «ВЗПП-Сборка» производит интегральные микросхемы, силовые ключи и блоки питания для бортовых компьютеров и навигационных систем ракет Х-101, компоненты автоматики для «Искандер-К», а также полупроводники для комплексов «Панцирь-С1».
В «АТЕШ» заявили о задержках в производстве ракет
В движении утверждают, что восстановление полноценного электроснабжения предприятия заняло несколько недель.
За это время якобы были сорваны сроки поставки отдельных компонентов, что вызвало задержки в производстве ракет и комплексов ПВО.
Независимого подтверждения масштабов повреждений завода и заявленного влияния диверсии на производство российского вооружения пока нет.
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