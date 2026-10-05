Купленную за $30 найденную в "темном углу" картину продали на аукционе за $1,35 млн

Фото: Courtesy Freeman’s

Таинственная картина маслом, купленная всего за 30 долларов на распродаже имущества, была продана на аукционе более чем за 1,35 миллиона долларов после того, как было подтверждено, что это работа известной сюрреалистки Гертруды Аберкромби. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

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По данным аукционного дома Freeman's, выставившего картину на продажу в этом месяце, натюрморт размером 8 на 11 дюймов (около 20 на 28 см) был обнаружен в "темном углу" дома в Мичигане в июле. Эксперт идентифицировал его как картину Аберкромби "Ракушки олдермена Мерриама" (Alderman Merriam’s Shells), которая почти 75 лет не выставлялась на всеобщее обозрение.

Завершенная в 1951 году, картина изображает коллекцию из десяти морских ракушек — распространенный мотив, использовавшийся Аберкромби, которую часто называют "королевой богемного искусства" Америки. В течение следующих двух лет картина была представлена на шести персональных выставках художницы, и тогда ее цена варьировалась от 50 до 150 долларов.

Однако художница так и не продала работу, вместо этого подарив ее врачу в Каламазу, штат Мичиган, в обмен на медицинские услуги. После смерти врача таинственная картина перешла по наследству, прежде чем появилась на июльском аукционе.

Счастливчик, пожелавший остаться анонимным, по словам аукциониста, был "давним охотником за виниловыми пластинками и мебелью середины XX века". Подробно описывая находку, Freeman's сообщил, что картину обнаружили "в темном углу коридора, ведущего в гараж, — ее не заметили все остальные покупатели в тот день".

Увидев подпись (читается как "Abercrombie, 51"), едва заметную на темном фоне, покупатель рискнул, потратив 30 долларов. По данным Freeman's, затем они изменили планы семейного отпуска, чтобы посетить Художественный музей Милуоки, где проходила выставка Аберкромби. Там, в каталоге выставки, вырезка из новостей 1952 года показывала фотографию картины рядом с настоящими ракушками, изображенными на ней.

Затем охотник за выгодными покупками отнес произведение искусства в аукционный дом Freeman's, который был одним из спонсоров выставки. Эксперт по Аберкромби Сьюзен Вайнингер, профессор истории искусств в Университете Рузвельта, позже подтвердила подлинность работы — и то, что она все еще находится в оригинальной раме. Впоследствии картину почистил реставратор Джулиан Баумгартнер, который в видео, документирующем его работу, описал ее как находящуюся в "идеальном состоянии", за исключением некоторой грязи и помутневшего лака на ее поверхности.

"Она была тусклой, лишенной жизни, но теперь, после очистки, ретуширования и покрытия новым лаком, она живая и сияющая", — сказал он.

Freeman's оценивал картину в 150 000–250 000 долларов, хотя ставки на аукционе в прошлый четверг значительно превысили оценки, установив новый аукционный рекорд для работы Аберкромби. В 2025 году Sotheby's продал еще одну картину Аберкромби, "Послание о милосердии" (Message for Mercy), за рекордную на тот момент сумму в 1,02 миллиона долларов, что более чем втрое превышало ее оценочную стоимость.

Аберкромби, художница-самоучка, умершая в 1977 году, была известна своими потусторонними, похожими на сказочные композициями. Она также была известна тем, что проводила легендарные салоны в своем доме в Гайд-парке в Чикаго, где часто выступали такие звезды джаза, как Диззи Гиллеспи и Чарли Паркер.

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