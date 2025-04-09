Провинция Онтарио повысила тарифы на электроэнергию на 25% для трех штатов США в ответ на торговые ограничения Трампа. Надбавка составит 10 канадских долларов за мегават-час для Миннесоты, Мичигана и Нью-Йорка.
Дональд Трамп победил в последнем «шатком» штате Аризона, получив в общей сложности 312 голосов выборщиков. Республиканец набрал 74,6 млн голосов избирателей (50,5%), победив Камалу Харрис с 70,9 млн голосов (48%).
По данным первых экзит-полов, Камала Харрис опережает Дональда Трампа в Висконсине, Мичигане, Джорджии и имеет равные показатели в Аризоне. Трамп лидирует в Пенсильвании и Неваде.
В штатах Кентукки и Индиана закрыли избирательные участки и обнародовали первые результаты. По предварительным данным, в обоих штатах лидирует Дональд Трамп со значительным преимуществом над Камалой Харрис.
Аризона и Мичиган сообщили график подсчета голосов на выборах президента США. Округ Марикопа обнародует первые результаты в 22:00, а город Уоррен планирует завершить подсчет до 2 часов ночи.
В США начинается голосование на избирательных участках по всей стране с разным временем открытия по часовым поясам. Погодные условия могут повлиять на явку избирателей в некоторых «спорных» штатах из-за сильных дождей и штормов.
В США начались президентские выборы, где соревнуются Камала Харрис и Дональд Трамп. Кандидаты получили по три голоса каждый в Диксвилл-Нотч, впереди борьба за 270 голосов избирателей.
Британская компания Focaldata провела масштабный опрос MRP с участием 31 000 американских избирателей. Результаты показывают вероятную победу Камалы Харрис над Дональдом Трампом в ключевых штатах.
На митинге в Атланте Дональд Трамп отверг обвинения в авторитаризме и нацизме от критиков. Напряженность в предвыборной гонке между Трампом и Харрис растет на фоне инцидентов с избирательными урнами.
Scout Motors анонсировала два электромобиля - внедорожник Traveler и грузовик Terra с ценой от $60 000. Автомобили получат запас хода до 563 км, а версии с газовым генератором - более 800 км.
Министерство юстиции США предупредило Илона Маска, что его лотерея с призами в 1 млн долларов для зарегистрированных избирателей может быть незаконной. Конкурс предлагает деньги подписчикам петиции в поддержку поправок к Конституции.
Барак Обама продемонстрировал навыки чтения рэпа на предвыборном митинге Камалы Харрис в Детройте. Эминем представил бывшего президента, призвав людей голосовать и подчеркнув важность свободы слова.
Вице-президент США Камала Харрис предостерегла, что избрание Дональда Трампа президентом может привести к тому, что Украина сдастся в борьбе с рф. Она критикует обещания Трампа быстро завершить войну, считая это капитуляцией перед агрессором.
Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис в опросе Decision Desk HQ/The Hill, получив 52% шансов на победу против 42% у Харрис. Изменение прогноза связано с улучшением показателей Трампа в ключевых штатах.
Опрос Harvard CAPS/Harris показал небольшое преимущество Трампа над Харрис среди избирателей, которые будут голосовать досрочно, в «шатких» штатах. В общенациональном масштабе Харрис сохраняет лидерство, но разрыв сокращается.
Пятерым гражданам Китая предъявили обвинения во лжи относительно посещения военного объекта в Мичигане. Инцидент произошел летом 2023 года, когда их обнаружили возле озера после полуночи.
Вице-президент США Камала Харрис косвенно раскритиковала Дональда Трампа, намекнув, что ее оппонент является «трусом». Она заявила, что настоящая сила лидера заключается в том, кого он поддерживает, а не унижает.
Новый опрос Rasmussen показывает лидерство Камалы Харрис над Дональдом Трампом в ключевом штате Мичиган. В поединке Харрис поддерживают 48% избирателей, Трампа - 47%, а с учетом третьих партий преимущество Харрис возрастает до 3%.
Вице-президент США Камала Харрис лидирует по рейтингу одобрения в пяти из семи 'колеблющихся' штатов. Согласно опросу, Харрис имеет 48% поддержки против 47% у Трампа в этих ключевых штатах.
Джо Байден объяснил свое решение выйти из выборов желанием увидеть поражение Трампа. Он назвал Трампа опасностью для демократии и пообещал поддержать кандидатуру Камалы Харрис.
Вице-президент Камала Харрис лидирует над Дональдом Трампом на 4% в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане по данным нового опроса NYT. Это первый опрос после выхода Байдена из избирательной гонки.
Новый опрос Ipsos показывает, что Камала Харрис имеет 42% поддержки избирателей против 37% у Дональда Трампа. В семи ключевых штатах Харрис опережает Трампа на 42% против 40%.
Кампания Камалы Харрис собрала $36 млн за сутки после объявления Тима Уолза кандидатом в вице-президенты. Это один из лучших дней сбора средств, что свидетельствует об энтузиазме демократов в отношении выбора.
Согласно опросу Morning Consult, вице-президент США Камала Харрис имеет 48% поддержки избирателей против 44% у Дональда Трампа. Харрис также опережает Трампа среди независимых и молодых избирателей.
Дональд Трамп провел первую публичную встречу после недавнего покушения на его жизнь. Он выразил оптимизм относительно будущего, критиковал демократов и призвал Джо Байдена уйти в отставку.
Байден отстает от Трампа лишь на 2% в ключевых штатах после неудачных дебатов, согласно опросу Bloomberg.
Сильные штормы с разрушительным ветром и градом размером с бейсбольный мяч обрушились на Техас, оставив без электричества более миллиона домов и предприятий, в то время как США оправлялись от непогоды, унесшей жизни по меньшей мере 24 человек в 7 штатах на выходных в День памяти.
Соединенные Штаты сообщили о втором случае заболевания человека птичьим гриппом у работника молочной фермы в Мичигане, что свидетельствует о расширении вспышки вируса, который циркулирует среди домашней птицы.
По меньшей мере три человека погибли в результате сильных штормов, которые пронеслись по центральной и юго-восточной частями США, вызвав разрушительные торнадо, крупный град и наводнения.
Два торнадо обрушились на Мичиган, разрушив здания, в том числе офис FedEx, где около 50 сотрудников временно оказались в ловушке, но не пострадали.