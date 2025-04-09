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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28613 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Провинция Онтарио повысила тарифы на электроэнергию на 25% для трех штатов США в ответ на торговые ограничения Трампа. Надбавка составит 10 канадских долларов за мегават-час для Миннесоты, Мичигана и Нью-Йорка.

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Трамп победил в последнем «шатком» штате, в целом собрав 74,6 млн голосов

Дональд Трамп победил в последнем «шатком» штате Аризона, получив в общей сложности 312 голосов выборщиков. Республиканец набрал 74,6 млн голосов избирателей (50,5%), победив Камалу Харрис с 70,9 млн голосов (48%).

Новости Мира • 10 ноября, 09:46 • 24526 просмотра

Выборы в США: первые результаты экзит полей из ключевых штатов

По данным первых экзит-полов, Камала Харрис опережает Дональда Трампа в Висконсине, Мичигане, Джорджии и имеет равные показатели в Аризоне. Трамп лидирует в Пенсильвании и Неваде.

политика • 6 ноября, 00:09 • 25737 просмотра

В Кентукки и Индиане уже закрыли участки: предварительные результаты

В штатах Кентукки и Индиана закрыли избирательные участки и обнародовали первые результаты. По предварительным данным, в обоих штатах лидирует Дональд Трамп со значительным преимуществом над Камалой Харрис.

Новости Мира • 5 ноября, 23:44 • 20649 просмотра

Два ключевых штата США сообщили когда объявят первые результаты выборов

Аризона и Мичиган сообщили график подсчета голосов на выборах президента США. Округ Марикопа обнародует первые результаты в 22:00, а город Уоррен планирует завершить подсчет до 2 часов ночи.

политика • 5 ноября, 23:18 • 21525 просмотра

Избирательные участки в США открываются: где и когда американцы будут голосовать

В США начинается голосование на избирательных участках по всей стране с разным временем открытия по часовым поясам. Погодные условия могут повлиять на явку избирателей в некоторых «спорных» штатах из-за сильных дождей и штормов.

Новости Мира • 5 ноября, 11:24 • 15642 просмотра

День выборов в США: на что следует обратить внимание

В США начались президентские выборы, где соревнуются Камала Харрис и Дональд Трамп. Кандидаты получили по три голоса каждый в Диксвилл-Нотч, впереди борьба за 270 голосов избирателей.

Новости Мира • 5 ноября, 08:52 • 17761 просмотра

Британский "мегаопрос" склоняется к победе Харрис на выборах президента США - СМИ

Британская компания Focaldata провела масштабный опрос MRP с участием 31 000 американских избирателей. Результаты показывают вероятную победу Камалы Харрис над Дональдом Трампом в ключевых штатах.

Новости Мира • 3 ноября, 18:25 • 22975 просмотра

Трамп заявил во время предвыборного митинга, что он "не нацист"

На митинге в Атланте Дональд Трамп отверг обвинения в авторитаризме и нацизме от критиков. Напряженность в предвыборной гонке между Трампом и Харрис растет на фоне инцидентов с избирательными урнами.

Новости Мира • 29 октября, 06:55 • 14591 просмотра

"Дочка" VW Scout раскрыла свое видение электрокаров, включающее модель с газовым генератором

Scout Motors анонсировала два электромобиля - внедорожник Traveler и грузовик Terra с ценой от $60 000. Автомобили получат запас хода до 563 км, а версии с газовым генератором - более 800 км.

Экономика • 25 октября, 14:42 • 20555 просмотра

Раздача Маском по 1 млн долл. избирателям может быть незаконной - Минюст США

Министерство юстиции США предупредило Илона Маска, что его лотерея с призами в 1 млн долларов для зарегистрированных избирателей может быть незаконной. Конкурс предлагает деньги подписчикам петиции в поддержку поправок к Конституции.

Новости Мира • 24 октября, 07:31 • 15430 просмотра

Обама зачитал рэп из трека Эминема на митинге в поддержку Харрис

Барак Обама продемонстрировал навыки чтения рэпа на предвыборном митинге Камалы Харрис в Детройте. Эминем представил бывшего президента, призвав людей голосовать и подчеркнув важность свободы слова.

Новости Мира • 23 октября, 06:27 • 16458 просмотра

Харрис: путин может "сидеть в Киеве" в случае победы Трампа

Вице-президент США Камала Харрис предостерегла, что избрание Дональда Трампа президентом может привести к тому, что Украина сдастся в борьбе с рф. Она критикует обещания Трампа быстро завершить войну, считая это капитуляцией перед агрессором.

Война • 22 октября, 06:47 • 35902 просмотра

Трамп впервые обогнал Харрис в предвыборном опросе

Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис в опросе Decision Desk HQ/The Hill, получив 52% шансов на победу против 42% у Харрис. Изменение прогноза связано с улучшением показателей Трампа в ключевых штатах.

Новости Мира • 21 октября, 08:51 • 16733 просмотра

Опрос: Трамп незначительно опережает Харрис в досрочном голосовании в «шатких» штатах

Опрос Harvard CAPS/Harris показал небольшое преимущество Трампа над Харрис среди избирателей, которые будут голосовать досрочно, в «шатких» штатах. В общенациональном масштабе Харрис сохраняет лидерство, но разрыв сокращается.

Новости Мира • 15 октября, 09:06 • 13078 просмотра

Пятерых граждан Китая обвиняют в сокрытии посещения военного объекта в США

Пятерым гражданам Китая предъявили обвинения во лжи относительно посещения военного объекта в Мичигане. Инцидент произошел летом 2023 года, когда их обнаружили возле озера после полуночи.

Новости Мира • 4 октября, 08:00 • 14355 просмотра

Харрис косвенно раскритиковала Трампа, назвав своего оппонента «трусом»

Вице-президент США Камала Харрис косвенно раскритиковала Дональда Трампа, намекнув, что ее оппонент является «трусом». Она заявила, что настоящая сила лидера заключается в том, кого он поддерживает, а не унижает.

Новости Мира • 19 августа, 07:55 • 15978 просмотра

Опрос от консерваторов показывает лидерство Камалы Харрис над Трампом в ключевом штате

Новый опрос Rasmussen показывает лидерство Камалы Харрис над Дональдом Трампом в ключевом штате Мичиган. В поединке Харрис поддерживают 48% избирателей, Трампа - 47%, а с учетом третьих партий преимущество Харрис возрастает до 3%.

политика • 18 августа, 18:43 • 33325 просмотра

Харрис опережает Трампа по рейтингу в пяти ключевых штатах - опрос

Вице-президент США Камала Харрис лидирует по рейтингу одобрения в пяти из семи 'колеблющихся' штатов. Согласно опросу, Харрис имеет 48% поддержки против 47% у Трампа в этих ключевых штатах.

Новости Мира • 14 августа, 16:30 • 24499 просмотра

Байден дал первое интервью после выхода из президентской гонки

Джо Байден объяснил свое решение выйти из выборов желанием увидеть поражение Трампа. Он назвал Трампа опасностью для демократии и пообещал поддержать кандидатуру Камалы Харрис.

политика • 11 августа, 20:40 • 46570 просмотра

Харрис уверенно обходит Трампа в трех ключевых штатах - NYT

Вице-президент Камала Харрис лидирует над Дональдом Трампом на 4% в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане по данным нового опроса NYT. Это первый опрос после выхода Байдена из избирательной гонки.

Новости Мира • 10 августа, 20:56 • 33254 просмотра

Харрис опережает Трампа на 5% - новый опрос - новый опрос

Новый опрос Ipsos показывает, что Камала Харрис имеет 42% поддержки избирателей против 37% у Дональда Трампа. В семи ключевых штатах Харрис опережает Трампа на 42% против 40%.

Новости Мира • 9 августа, 13:17 • 21624 просмотра

Кампания Харрис собрала $36 млн после избрания Уолза кандидатом в вице-президенты

Кампания Камалы Харрис собрала $36 млн за сутки после объявления Тима Уолза кандидатом в вице-президенты. Это один из лучших дней сбора средств, что свидетельствует об энтузиазме демократов в отношении выбора.

политика • 8 августа, 03:55 • 39189 просмотра

Харрис добилась рекордного преимущества над Трампом - новый опрос

Согласно опросу Morning Consult, вице-президент США Камала Харрис имеет 48% поддержки избирателей против 44% у Дональда Трампа. Харрис также опережает Трампа среди независимых и молодых избирателей.

Новости Мира • 6 августа, 07:32 • 19122 просмотра

Трамп выступил с первой речью после покушения, критикуя демократов

Дональд Трамп провел первую публичную встречу после недавнего покушения на его жизнь. Он выразил оптимизм относительно будущего, критиковал демократов и призвал Джо Байдена уйти в отставку.

политика • 21 июля, 01:19 • 83448 просмотра

Байден после неудачных дебатов отстает от Трампа в опросе Bloomberg лишь на 2%

Байден отстает от Трампа лишь на 2% в ключевых штатах после неудачных дебатов, согласно опросу Bloomberg.

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В США штормы привели к массовым перебоям со светом в Техасе после непогоды на выходных с 24 жертвами

Сильные штормы с разрушительным ветром и градом размером с бейсбольный мяч обрушились на Техас, оставив без электричества более миллиона домов и предприятий, в то время как США оправлялись от непогоды, унесшей жизни по меньшей мере 24 человек в 7 штатах на выходных в День памяти.

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Второй случай птичьего гриппа среди людей зафиксирован у работника молочной фермы в США

Соединенные Штаты сообщили о втором случае заболевания человека птичьим гриппом у работника молочной фермы в Мичигане, что свидетельствует о расширении вспышки вируса, который циркулирует среди домашней птицы.

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Штормы обрушились на юго-восток США после торнадо на Среднем Западе: по меньшей мере 3 погибших

По меньшей мере три человека погибли в результате сильных штормов, которые пронеслись по центральной и юго-восточной частями США, вызвав разрушительные торнадо, крупный град и наводнения.

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Два торнадо обрушились на Мичиган: разрушены дома включая отделение FedEx

Два торнадо обрушились на Мичиган, разрушив здания, в том числе офис FedEx, где около 50 сотрудников временно оказались в ловушке, но не пострадали.

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