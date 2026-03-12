Трамп отреагировал на нападение возле синагоги в Мичигане и обещает "докопаться до сути"
Киев • УНН
Президент США выразил поддержку еврейской общине после стрельбы возле синагоги Temple Israel. Трамп пообещал выяснить все обстоятельства произошедшего в штате.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он "полностью проинформирован" о нападении в Мичигане и выразил соболезнования еврейской общине, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Трамп выступил на мероприятии в Белом доме вместе со своей женой Меланией.
Мероприятие посвящено Месяцу женской истории, но президент США нашел время, чтобы выразить свои наилучшие пожелания пострадавшим от сегодняшнего нападения в Мичигане.
"Я хочу выразить нашу любовь еврейской общине Мичигана", - сказал Трамп.
"Я был проинформирован, полностью проинформирован. Это ужасно, но это продолжается. Совершенно невероятно, что такое происходит".
Трамп также пообещал докопаться до сути произошедшего.
Напомним
В США правоохранители получили сообщение о стрельбе возле синагоги Temple Israel в городке Вест-Блумфилд в штате Мичиган.
Впоследствии стало известно, что нападавший, устроивший стрельбу в синагоге Мичигана, вероятно мертв.