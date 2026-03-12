Трамп відреагував на напад біля синагоги в Мічигані та обіцяє "докопатися до суті"
Київ • УНН
Президент США висловив підтримку єврейській громаді після стрілянини біля синагоги Temple Israel. Трамп пообіцяв з'ясувати всі обставини події в штаті.
Президент США Дональд Трамп заявив, що він "повністю поінформований" про напад у Мічигані та висловив співчуття єврейській громаді, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Трамп виступив на заході у Білому домі разом зі своєю дружиною Меланією.
Захід присвячений Місяцю жіночої історії, але президент США знайшов час, щоб висловити свої найкращі побажання постраждалим від сьогоднішнього нападу в Мічигані.
"Я хочу висловити нашу любов єврейській громаді Мічигану", - сказав Трамп.
"Я був проінформований, повністю поінформований. Це жахливо, але це продовжується. Цілком неймовірно, що таке відбувається".
Трамп також пообіцяв докопатися до суті події.
Нагадаємо
У США правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину біля синагоги Temple Israel у містечку Вест-Блумфілд у штаті Мічиган.
Згодом стало відомо, що нападник, який влаштував стрілянину в синагозі Мічигану, ймовірно мертвий.