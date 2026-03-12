Трамп відреагував на напад біля синагоги в Мічигані та обіцяє "докопатися до суті"

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
16:05 • 11238 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 20854 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 23753 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 16174 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 16085 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 13682 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 22323 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39395 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49334 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 58370 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1.2м/с
68%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 28378 перегляди
Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей12 березня, 12:32 • 36117 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 16409 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 19364 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 10443 перегляди
Публікації
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 23745 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 19376 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 16418 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 46922 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 50793 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Алі Хаменеї
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Румунія
Іран
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною17:23 • 6390 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 10445 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 10402 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 28384 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 48001 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Фільм

Трамп відреагував на напад біля синагоги в Мічигані та обіцяє "докопатися до суті"

Київ • УНН

 • 936 перегляди

Президент США висловив підтримку єврейській громаді після стрілянини біля синагоги Temple Israel. Трамп пообіцяв з'ясувати всі обставини події в штаті.

Трамп відреагував на напад біля синагоги в Мічигані та обіцяє "докопатися до суті"

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "повністю поінформований" про напад у Мічигані та висловив співчуття єврейській громаді, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Трамп виступив на заході у Білому домі разом зі своєю дружиною Меланією.

Захід присвячений Місяцю жіночої історії, але президент США знайшов час, щоб висловити свої найкращі побажання постраждалим від сьогоднішнього нападу в Мічигані.

"Я хочу висловити нашу любов єврейській громаді Мічигану", - сказав Трамп.

"Я був проінформований, повністю поінформований. Це жахливо, але це продовжується. Цілком неймовірно, що таке відбувається".

Трамп також пообіцяв докопатися до суті події.

Нагадаємо

У США правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину біля синагоги Temple Israel у містечку Вест-Блумфілд у штаті Мічиган. 

Згодом стало відомо, що нападник, який влаштував стрілянину в синагозі Мічигану, ймовірно мертвий.

Антоніна Туманова

Світ
Меланія Трамп
Сутички
Білий дім
Мічиган
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки