Ексклюзив
16:05 • 10069 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
15:30 • 17783 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
15:26 • 20701 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
14:55 • 14502 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
14:27 • 14652 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 13018 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 21810 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39248 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49123 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 58283 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
У США сталась стрілянина біля синагоги – CNN

Київ • УНН

 • 2668 перегляди

Біля синагоги Temple Israel сталася стрілянина, а авто врізалося в будівлю з дитячим центром. Поліція з'ясовує обставини, постраждалих наразі немає.

У США сталась стрілянина біля синагоги – CNN

У США правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину біля синагоги Temple Israel у містечку Вест-Блумфілд у штаті Мічиган. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела у федеральних правоохоронних органах, передає УНН.

За попередньою інформацією, також надійшли повідомлення про автомобіль, який врізався у будівлю синагоги, де розташований навчальний заклад.

Temple Israel включає Early Childhood Center – центр раннього розвитку дітей, де працюють дитячий садок, дошкільна група та денний центр догляду за дітьми.

У Єврейській федерації Детройта підтвердили, що в районі стався інцидент, і закликали людей не наближатися до місця події.

Ми знаємо про активний інцидент безпеки у Temple Israel. Правоохоронці реагують. Наші єврейські організації наразі перебувають у режимі запобіжного локдауну. Просимо членів громади тимчасово триматися подалі від цього району 

– йдеться у повідомленні організації.

У зв’язку з інцидентом школи Bloomfield Hills перейшли у режим посиленої безпеки.

Вест-Блумфілд розташований приблизно за 40 кілометрів на північний захід від Детройта.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події. Інформація про постраждалих поки не надходила.

Андрій Тимощенков

