Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг
Київ • УНН
Режисер очолив рейтинг Forbes завдяки кінохітам та доходам від парків Universal. Загалом у 2026 році нараховується 22 знаменитості-мільярдери.
Американський режисер та продюсер Стівен Спілберг очолив рейтинг найбагатших знаменитостей світу за версією Forbes. Статки легендарного голлівудського кінематографіста оцінюються приблизно у 7,1 млрд доларів, повідомляє УНН з посиланням на Forbes.
Деталі
Зазначається, що Спілберг став лідером списку знаменитостей-мільярдерів, випередивши інших представників індустрії розваг і спорту. Значну частину його капіталу сформували касові голлівудські хіти, зокрема "Щелепи", "Індіана Джонс", "Парк Юрського періоду" та "Інопланетянин".
Окрім доходів від кіноіндустрії, режисер отримує прибуток від тематичних атракціонів у парках Universal Studios, створених за мотивами його фільмів. За умовами угоди він має частку від продажу квитків на такі розваги.
За даними Forbes, у 2026 році у світі налічується 22 знаменитості-мільярдери, а їхні сукупні статки оцінюються приблизно у 48,1 млрд доларів, що свідчить про зростання кількості надзаможних зірок у сфері шоу-бізнесу та спорту.
До списку також увійшли режисер Джордж Лукас, баскетбольна легенда Майкл Джордан, телеведуча Опра Вінфрі та співачка Тейлор Свіфт.
Спілберг залишається одним із найуспішніших режисерів в історії Голлівуду, а його фільми протягом десятиліть збирають мільярди доларів у світовому прокаті.
Нагадаємо
2025 рік став рекордно прибутковим для найбагатших людей планети. За даними Forbes, сукупний статок світових мільярдерів зріс на 3,6 трильйона доларів, досягнувши позначки 18,7 трильйона.