Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг

14:27 • 1188 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
13:11 • 5848 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
11:13 • 16808 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 33741 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 44010 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 54028 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 67627 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 58796 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 46137 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 45919 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
Теги
Автори
Популярнi новини
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк12 березня, 05:41 • 49773 перегляди
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto12 березня, 07:59 • 35887 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 32409 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 27336 перегляди
Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей12:32 • 22580 перегляди
Публікації
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори13:41 • 4184 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці13:32 • 4710 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 27436 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 32508 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 59457 перегляди
УНН Lite
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo14:36 • 598 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг14:24 • 1126 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 14862 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 42654 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 31212 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

Режисер очолив рейтинг Forbes завдяки кінохітам та доходам від парків Universal. Загалом у 2026 році нараховується 22 знаменитості-мільярдери.

Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг

Американський режисер та продюсер Стівен Спілберг очолив рейтинг найбагатших знаменитостей світу за версією Forbes. Статки легендарного голлівудського кінематографіста оцінюються приблизно у 7,1 млрд доларів, повідомляє УНН з посиланням на Forbes.

Деталі

Зазначається, що Спілберг став лідером списку знаменитостей-мільярдерів, випередивши інших представників індустрії розваг і спорту. Значну частину його капіталу сформували касові голлівудські хіти, зокрема "Щелепи", "Індіана Джонс", "Парк Юрського періоду" та "Інопланетянин".

Окрім доходів від кіноіндустрії, режисер отримує прибуток від тематичних атракціонів у парках Universal Studios, створених за мотивами його фільмів. За умовами угоди він має частку від продажу квитків на такі розваги.

За даними Forbes, у 2026 році у світі налічується 22 знаменитості-мільярдери, а їхні сукупні статки оцінюються приблизно у 48,1 млрд доларів, що свідчить про зростання кількості надзаможних зірок у сфері шоу-бізнесу та спорту.

До списку також увійшли режисер Джордж Лукас, баскетбольна легенда Майкл Джордан, телеведуча Опра Вінфрі та співачка Тейлор Свіфт.

Спілберг залишається одним із найуспішніших режисерів в історії Голлівуду, а його фільми протягом десятиліть збирають мільярди доларів у світовому прокаті.

Нагадаємо

2025 рік став рекордно прибутковим для найбагатших людей планети. За даними Forbes, сукупний статок світових мільярдерів зріс на 3,6 трильйона доларів, досягнувши позначки 18,7 трильйона.

Станіслав Кармазін

КультураСвітУНН Lite
Режисер
Фільм
Forbes