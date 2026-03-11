$43.860.0351.040.33
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 19235 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 16714 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 21698 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 28219 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 35042 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 33748 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44553 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 120790 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87891 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Головна
Публікації
Ексклюзиви
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиків

Київ • УНН

 • 4376 перегляди

Американський актор Чак Норріс святкує 86-річчя. УНН зібрав добірку культових фільмів зірки, включаючи Шлях дракона та Загін Дельта.

День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиків

Американський актор та майстер бойових мистецтв Чак Норріс 10 березня відзначив день народження. Актору виповнилося 86 років. Зірка бойовиків 80-х і 90-х років здобув світову популярність завдяки своїм ролям у стрічках про бойові мистецтва та динамічних екшнах. З цієї нагоди УНН підготував добірку найвідоміших фільмів за його участю.

Шлях дракона (1972)

Один із найзнаковіших фільмів у кар’єрі Чака Норріса. У цій стрічці він виступив суперником легендарного Брюса Лі. Кульмінаційна сцена бою в римському Колізеї стала класикою кінематографа і вважається однією з найвидатніших у жанрі фільмів про бойові мистецтва.

Самотній вовк МакКвейд (1983)

 У цьому бойовику Чак Норріс зіграв техаського рейнджера Джей Джея МакКвейда, який веде боротьбу з небезпечним злочинцем та його злочинною бандою. Завдяки своїй схильності працювати самостійно, герой отримав прізвисько "самотній вовк". Ця стрічка стала однією з ключових у кар’єрі актора.

Загін "Дельта" (1986)

Культовий бойовик 80-х розповідає про операцію елітного загону, що вирушає на небезпечну місію зі звільнення заручників. Чак Норріс грає одного з членів команди, яка протистоїть терористам. Фільм набув широкої популярності як один із найвідоміших військових екшнів того часу.

Вторгнення в США (1985)

Сюжет картини обертається навколо колишнього агента спецслужб, який самотужки протистоїть групі терористів, що планують серію атак на території США. Фільм вражає динамічними сценами та масштабними перестрілками. Саме такі ролі утвердили Норріса як одного з головних діячів екшн-жанру.

 Один проти всіх (1979)

 У цій стрічці актор зіграв чемпіона з карате, котрий допомагає поліції розслідувати серію злочинів. Його герой використовує бойові навички для вистеження небезпечного злочинця. Фільм став одним із перших успішних проєктів Норріса, закладаючи основу його майбутньої кар'єри в Голлівуді.

Станіслав Кармазін

СвітУНН Lite
Фільм
Сполучені Штати Америки