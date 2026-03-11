День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиків

Американський актор та майстер бойових мистецтв Чак Норріс 10 березня відзначив день народження. Актору виповнилося 86 років. Зірка бойовиків 80-х і 90-х років здобув світову популярність завдяки своїм ролям у стрічках про бойові мистецтва та динамічних екшнах. З цієї нагоди УНН підготував добірку найвідоміших фільмів за його участю.

Шлях дракона (1972)

Один із найзнаковіших фільмів у кар’єрі Чака Норріса. У цій стрічці він виступив суперником легендарного Брюса Лі. Кульмінаційна сцена бою в римському Колізеї стала класикою кінематографа і вважається однією з найвидатніших у жанрі фільмів про бойові мистецтва.

Самотній вовк МакКвейд (1983)

У цьому бойовику Чак Норріс зіграв техаського рейнджера Джей Джея МакКвейда, який веде боротьбу з небезпечним злочинцем та його злочинною бандою. Завдяки своїй схильності працювати самостійно, герой отримав прізвисько "самотній вовк". Ця стрічка стала однією з ключових у кар’єрі актора.

Загін "Дельта" (1986)

Культовий бойовик 80-х розповідає про операцію елітного загону, що вирушає на небезпечну місію зі звільнення заручників. Чак Норріс грає одного з членів команди, яка протистоїть терористам. Фільм набув широкої популярності як один із найвідоміших військових екшнів того часу.

Вторгнення в США (1985)

Сюжет картини обертається навколо колишнього агента спецслужб, який самотужки протистоїть групі терористів, що планують серію атак на території США. Фільм вражає динамічними сценами та масштабними перестрілками. Саме такі ролі утвердили Норріса як одного з головних діячів екшн-жанру.

Один проти всіх (1979)

У цій стрічці актор зіграв чемпіона з карате, котрий допомагає поліції розслідувати серію злочинів. Його герой використовує бойові навички для вистеження небезпечного злочинця. Фільм став одним із перших успішних проєктів Норріса, закладаючи основу його майбутньої кар'єри в Голлівуді.