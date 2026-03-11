Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальне

Споживча інфляція в Україні прискорилася до 7,6% у лютому у річному вимірі із 7,4% у січні, повідомляють Держстат та НБУ, розкривши у тому числі, що з цінами на продукти та пальне, пише УНН.

У лютому 2026 року інфляція пришвидшилася – до 7,6% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,0% - повідомили у НБУ з посиланням на дані Держстату.

Деталі

Як зазначили у НБУ, загальна інфляція була незначно вищою, ніж прогнозував Національний банк, а базова – відповідала прогнозу.

Темпи зростання цін на паливо, послуги та сирі продукти перевищили прогнозні оцінки, тоді як вартість оброблених продуктів зростала дещо повільніше, ніж очікувалося, вказали у Нацбанку.

Ціни на продукти і послуги

"Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування пришвидшилися до 9,6% р/р", - зазначили у НБУ.

У лютому зростання цін на сирі продукти пришвидшувалося в річному вимірі другий місяць поспіль. Така динаміка, як вказано, зумовлювалася насамперед здорожчанням огірків та помідорів на тлі зростання вартості імпортної продукції, овочів борщового набору, а також пришвидшенням темпів подорожчання фруктів, зокрема бананів і цитрусових. Водночас сповільнення зростання цін на свинину та курятину обмежувало ціновий тиск.

Зростання цін на оброблені продукти харчування надалі сповільнювалося – до 9,9% р/р, зокрема внаслідок подальшої стабілізації цін на молочну продукцію через посилення конкуренції з боку імпорту, а також гальмування темпів здорожчання соняшникової олії та кондитерських виробів, вказали у Нацбанку.

Інфляція послуг пришвидшилася до 12,3% р/р. Основний чинник такої динаміки, як зазначається, – подорожчання послуг мобільного зв’язку, зокрема через складну ситуацію в енергетиці.

Зберігалося зниження цін на непродовольчі товари (-0,4% р/р).

Регульовані ціни

"Темпи зростання адміністративно регульованих цін сповільнилися – до 8,8% р/р", - вказали у НБУ.

Уповільнення адміністративної інфляції в лютому, як зазначається, зумовлювалося насамперед зниженням темпів подорожчання тютюнових виробів та фармацевтичної продукції.

Ціни на пальне стрімко йдуть вгору

"Інфляція палива стрімко пришвидшилася – до 8,0% р/р", - вказали у НБУ.

Така динаміка, за повідомленням, відображала передусім "зростання європейських котирувань через посилення геополітичної напруженості та ефекти від послаблення обмінного курсу гривні".

Водночас ціни на автомобільний газ (LPG) упродовж лютого, як вказано, залишалися відносно стабільними "завдяки низькому попиту та профіциту пального на ринку, які частково нівелювали здорожчання імпорту".

Що буде з цінами далі?

Інфляція, як зауважили у Нацбанку, залишається помірною та близькою до прогнозу НБУ.

"Водночас вплив проінфляційних чинників упродовж останнього місяця посилився, зокрема через зростання геополітичної напруженості у світі та підвищення волатильності цін на енергоносії, - вказали у НБУ. - Ці та інші чинники, які потенційно можуть призвести до відхилення інфляції від прогнозної траєкторії, враховуватимуться під час ухвалення наступних рішень з монетарної політики".