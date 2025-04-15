Національний банк України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18918 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 132301 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124692 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126124 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124765 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127589 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191674 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 76737 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163986 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Щомісячні перекази після обмежень впали на 80 млрд грн - НБУ анонсував реєстр ризикових клієнтів

Після запровадження обмежень на перекази між картками, обсяги впали з 250 до 170 млрд грн. НБУ готує реєстр осіб, причетних до ризикових фінансових операцій.

Економіка • 08:23 • 9444 перегляди

Курс валют на 15 квітня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Нацбанк встановив курс гривні на рівні 41,31 грн/дол, зміцнивши її на 7 копійок. В банках долар торгується за курсом 41,65-41,05 грн.

Економіка • 06:19 • 3054 перегляди
Ексклюзив

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Голова комітету ВР Данило Гетманцев намагається прискорити ухвалення законопроєкту щодо Фонду гарантування вкладів, представляючи це як вимогу МВФ. Ініціатива може обмежити права вкладників та поставити під загрозу зобов'язання України.

Економіка • 14 квітня, 16:00 • 130228 перегляди

Курс валют на 14 квітня: Нацбанк зміцнив гривню

Нацбанк зміцнив гривню на 2 копійки, встановивши курс на рівні 41,3879 грн/дол. Курс євро становить 46,91 грн, а злотого – 10,92 грн.

Економіка • 14 квітня, 06:28 • 3376 перегляди

НБУ: перевірка банку Порошенка є плановою та не має політичного підтексту

Нацбанк заперечив звинувачення у політичному переслідуванні опозиції через перевірку Міжнародного Інвестиційного Банку, наголосивши на плановому характері заходу та відсутності політичного підтексту.

Економіка • 11 квітня, 18:05 • 13170 перегляди
Ексклюзив

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

В Україні готують законопроєкт для легалізації віртуальних активів, який базується на європейській директиві MiCA. НКЦПФР разом з НБУ працюють над документом, щоб захистити інвесторів.

Економіка • 11 квітня, 09:11 • 286610 перегляди

Курс валют на 11 квітня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4031 грн/дол. , що на 19 копійок менше. В обмінниках долар торгується за 41,15 - 41,25 грн.

Економіка • 11 квітня, 06:05 • 3941 перегляди

Банки профінансували відновлення енергетичної інфраструктури на майже 17 млрд грн за 10 місяців - НБУ

З червня 2024 по березень 2025 банки отримали понад 4 тисячі заявок на кредитування енергоінфраструктури на майже 84 млрд грн. Фактично профінансовано проєктів на 16,7 млрд грн.

Війна • 10 квітня, 10:18 • 8760 перегляди

Курс валют на 10 квітня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2157 грн/дол, що на 4 копійки менше. В банках долар торгується за 41,50-40,90 грн.

Економіка • 10 квітня, 06:16 • 12285 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

НКЦПФР представила матрицю оподаткування віртуальних активів. Розглядаються ставки податку на прибуток від продажу криптовалюти: 18%+1,5% або пільгові 5% та 9%.

Економіка • 9 квітня, 12:27 • 425860 перегляди

Курс валют на 9 квітня: гривня девальвувала

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1740 грн/дол. , девальвувавши її на 9 копійок. Курс євро становить 45,02 грн, а злотого – 10,53 грн.

Економіка • 9 квітня, 06:09 • 5104 перегляди

На банк Порошенка наклали 20,5 млн грн штраф за відмивання злочинних доходів - НБУ

НБУ оштрафував "Міжнародний інвестиційний банк" Порошенка на 20,5 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу. Зафіксовано недотримання обов’язку перевірки клієнтів та подання недостовірної інформації.

Економіка • 8 квітня, 10:53 • 9545 перегляди

Курс валют на 8 квітня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,0807 грн/дол. , що на 11 копійок менше. Міжнародні резерви України зросли до 42,4 млрд доларів.

Економіка • 8 квітня, 05:50 • 4129 перегляди

Міжнародні резерви України зросли до $42,4 млрд: НБУ зменшив продаж валюти

Міжнародні резерви України зросли на 5,6% у березні, досягнувши 42,4 млрд дол. США. Збільшення резервів зумовлене значними надходженнями від партнерів та зменшенням продажу валюти НБУ.

Економіка • 7 квітня, 13:09 • 8727 перегляди

Курс валют на 7 квітня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1941 грн/дол. Курс долара в банках та обмінниках коливається в межах 40,87-41,42 грн.

Економіка • 7 квітня, 05:45 • 4169 перегляди

"Ручний" Фонд гарантування вкладів проти вкладників. Що задумав Гетманцев

Законопроєкт №13007 обмежує доступ до інформації, права кредиторів та акціонерів, позбавляє права оскарження рішень ФГВФО в суді та ігнорує зобов’язання перед МВФ. Це може призвести до втрати фінансування.

Економіка • 5 квітня, 06:50 • 496286 перегляди

Суд підтвердив неможливість судового оскарження процедури bail-in ПриватБанку

Верховний Суд закрив справу Суркісів проти ПриватБанку щодо 150 млн доларів, підтвердивши законність процедури bail-in. Рішення НБУ щодо bail-in не можуть бути оскаржені.

Економіка • 4 квітня, 14:05 • 10929 перегляди

Курс валют на 4 квітня: гривня девальвувала

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,34 грн/дол. В обмінниках долар торгується за курсом 41,05-41,15 грн.

Економіка • 4 квітня, 06:26 • 4281 перегляди
Ексклюзив

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

В Україні готуються до легалізації криптовалют за європейськими стандартами MiCA. Це призведе до ліцензування, прозорості та нових вимог для бізнесу, а також змін для звичайних українців.

Економіка • 3 квітня, 06:00 • 200554 перегляди

Курс валют на 3 квітня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3162 грн/дол, зміцнивши її на 6 копійок. У банках долар торгується за курсом 41,67-41,05 грн.

Економіка • 3 квітня, 05:59 • 4182 перегляди

Як створюється папір для української гривні: у Музеї грошей привідкрили завісу

Музей грошей НБУ розповів про виробництво паперу для гривень на Малинській фабриці. Папір роблять із бавовни, як і тканину для одягу, з додаванням захисних елементів.

Суспільство • 2 квітня, 11:52 • 19771 перегляди

"Це московитська назва": у НБУ пояснили важливість заміни копійок на шаги

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що назва «копійка» використовується в росії, білорусі та на окупованих територіях. Він зазначив, що перехід до "шагів" мав відбутися ще на початку 90-х.

Економіка • 2 квітня, 07:15 • 22543 перегляди

Курс валют на 2 квітня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3730 грн/дол. , зміцнивши її на 5 копійок. В банках долар торгується за курсом 41,70-41,10 грн.

Економіка • 2 квітня, 05:48 • 6991 перегляди

НБУ скасував обмеження у 150 000 грн на місяць для переказів "з карти на карту"

Нацбанк України вирішив не продовжувати регуляторні обмеження на вихідні P2P перекази за рахунками фізосіб. Рішення прийняте завдяки спільним рішенням щодо мінімізації протиправної діяльності.

Економіка • 1 квітня, 19:00 • 12625 перегляди

Бізнес в Україні відновив позитивні оцінки діяльності, вперше за майже рік - опитування

Вперше за 11 місяців індекс очікувань ділової активності перевищив нейтральний рівень, сягнувши 51. 8. Цьому сприяли стійкий споживчий попит, нарощення виробництва та стабілізація енергозабезпечення.

Економіка • 1 квітня, 10:42 • 12308 перегляди

Курс валют на 1 квітня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України встановив курс гривні на рівні 41,42 грн/дол. , зміцнивши її на 5 копійок. В обмінниках долар торгується за 41,30-41,40 грн.

Економіка • 1 квітня, 05:48 • 31962 перегляди

З 1 квітня скасовано обмеження НБУ на перекази між картками фізосіб у 150 тисяч гривень

Національний Банк України скасовує ліміт у 150 тисяч гривень на перекази між картками.

Економіка • 1 квітня, 03:13 • 23633 перегляди

Понад 10 грошових одиниць виключено: Нацбанк оновив перелік валют для встановлення курсу гривні

Нацбанк України з 31 березня 2025 року виключив 15 іноземних валют з переліку, до яких встановлюється офіційний курс гривні. Водночас, для деяких валют змінено періодичність встановлення курсу.

Економіка • 31 березня, 13:06 • 28663 перегляди

Курс валют на 31 березня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України встановив курс гривні на рівні 41,4787 грн/дол. Курс долара в банках 41,76-41,22 грн, в обмінниках 41,38-41,49 грн.

Економіка • 31 березня, 06:09 • 8228 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

МВФ затвердив сьомий перегляд програми EFF для України, надавши $0,4 млрд. Встановлено нові маяки для управління держінвестиціями, а економічне зростання сповільнюється через війну.

Економіка • 29 березня, 10:47 • 358517 перегляди