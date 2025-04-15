Національний банк України

"Це московитська назва": у НБУ пояснили важливість заміни копійок на шаги

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що назва «копійка» використовується в росії, білорусі та на окупованих територіях. Він зазначив, що перехід до "шагів" мав відбутися ще на початку 90-х.