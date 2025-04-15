Після запровадження обмежень на перекази між картками, обсяги впали з 250 до 170 млрд грн. НБУ готує реєстр осіб, причетних до ризикових фінансових операцій.
Нацбанк встановив курс гривні на рівні 41,31 грн/дол, зміцнивши її на 7 копійок. В банках долар торгується за курсом 41,65-41,05 грн.
Голова комітету ВР Данило Гетманцев намагається прискорити ухвалення законопроєкту щодо Фонду гарантування вкладів, представляючи це як вимогу МВФ. Ініціатива може обмежити права вкладників та поставити під загрозу зобов'язання України.
Нацбанк зміцнив гривню на 2 копійки, встановивши курс на рівні 41,3879 грн/дол. Курс євро становить 46,91 грн, а злотого – 10,92 грн.
Нацбанк заперечив звинувачення у політичному переслідуванні опозиції через перевірку Міжнародного Інвестиційного Банку, наголосивши на плановому характері заходу та відсутності політичного підтексту.
В Україні готують законопроєкт для легалізації віртуальних активів, який базується на європейській директиві MiCA. НКЦПФР разом з НБУ працюють над документом, щоб захистити інвесторів.
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4031 грн/дол. , що на 19 копійок менше. В обмінниках долар торгується за 41,15 - 41,25 грн.
З червня 2024 по березень 2025 банки отримали понад 4 тисячі заявок на кредитування енергоінфраструктури на майже 84 млрд грн. Фактично профінансовано проєктів на 16,7 млрд грн.
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2157 грн/дол, що на 4 копійки менше. В банках долар торгується за 41,50-40,90 грн.
НКЦПФР представила матрицю оподаткування віртуальних активів. Розглядаються ставки податку на прибуток від продажу криптовалюти: 18%+1,5% або пільгові 5% та 9%.
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1740 грн/дол. , девальвувавши її на 9 копійок. Курс євро становить 45,02 грн, а злотого – 10,53 грн.
НБУ оштрафував "Міжнародний інвестиційний банк" Порошенка на 20,5 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу. Зафіксовано недотримання обов’язку перевірки клієнтів та подання недостовірної інформації.
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,0807 грн/дол. , що на 11 копійок менше. Міжнародні резерви України зросли до 42,4 млрд доларів.
Міжнародні резерви України зросли на 5,6% у березні, досягнувши 42,4 млрд дол. США. Збільшення резервів зумовлене значними надходженнями від партнерів та зменшенням продажу валюти НБУ.
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1941 грн/дол. Курс долара в банках та обмінниках коливається в межах 40,87-41,42 грн.
Законопроєкт №13007 обмежує доступ до інформації, права кредиторів та акціонерів, позбавляє права оскарження рішень ФГВФО в суді та ігнорує зобов’язання перед МВФ. Це може призвести до втрати фінансування.
Верховний Суд закрив справу Суркісів проти ПриватБанку щодо 150 млн доларів, підтвердивши законність процедури bail-in. Рішення НБУ щодо bail-in не можуть бути оскаржені.
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,34 грн/дол. В обмінниках долар торгується за курсом 41,05-41,15 грн.
В Україні готуються до легалізації криптовалют за європейськими стандартами MiCA. Це призведе до ліцензування, прозорості та нових вимог для бізнесу, а також змін для звичайних українців.
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3162 грн/дол, зміцнивши її на 6 копійок. У банках долар торгується за курсом 41,67-41,05 грн.
Музей грошей НБУ розповів про виробництво паперу для гривень на Малинській фабриці. Папір роблять із бавовни, як і тканину для одягу, з додаванням захисних елементів.
Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що назва «копійка» використовується в росії, білорусі та на окупованих територіях. Він зазначив, що перехід до "шагів" мав відбутися ще на початку 90-х.
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3730 грн/дол. , зміцнивши її на 5 копійок. В банках долар торгується за курсом 41,70-41,10 грн.
Нацбанк України вирішив не продовжувати регуляторні обмеження на вихідні P2P перекази за рахунками фізосіб. Рішення прийняте завдяки спільним рішенням щодо мінімізації протиправної діяльності.
Вперше за 11 місяців індекс очікувань ділової активності перевищив нейтральний рівень, сягнувши 51. 8. Цьому сприяли стійкий споживчий попит, нарощення виробництва та стабілізація енергозабезпечення.
Національний банк України встановив курс гривні на рівні 41,42 грн/дол. , зміцнивши її на 5 копійок. В обмінниках долар торгується за 41,30-41,40 грн.
Національний Банк України скасовує ліміт у 150 тисяч гривень на перекази між картками.
Нацбанк України з 31 березня 2025 року виключив 15 іноземних валют з переліку, до яких встановлюється офіційний курс гривні. Водночас, для деяких валют змінено періодичність встановлення курсу.
Національний банк України встановив курс гривні на рівні 41,4787 грн/дол. Курс долара в банках 41,76-41,22 грн, в обмінниках 41,38-41,49 грн.
МВФ затвердив сьомий перегляд програми EFF для України, надавши $0,4 млрд. Встановлено нові маяки для управління держінвестиціями, а економічне зростання сповільнюється через війну.