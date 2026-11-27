Регулярні російські обстріли пошкоджують виробничі приміщення в Україні, внаслідок чого частина підприємств цього року була змушена скоротити кількість працівників. Водночас попит компаній на нових фахівців знизився порівняно з попередніми місяцями.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2026 року, передає УНН.

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За прогнозом регулятора, у 2026 році реальні зарплати, тобто з урахуванням інфляції, зростуть на 11,4%. У наступні два роки темпи підвищення будуть нижчими, приблизно на рівні 4-5% щороку.

Попри скорочення попиту на нових працівників, більшість українських підприємств продовжують відчувати нестачу кадрів. Це пов’язано з тим, що значна частина українців виїхала за кордон або служить у Силах Оборони. Через це компаніям складно знаходити персонал, а роботодавцям доводиться конкурувати за працівників та пропонувати вищу оплату праці.

Водночас Нацбанк погіршив прогноз щодо економічного зростання держави. За його оцінками, у 2026 році реальний ВВП України скоротиться на 0,4%. Для порівняння, у 2025 році економіка зросла на 1,8%. У 2027 році регулятор очікує відновлення зростання ВВП на 0,4%, а у 2028 році – прискорення до 2,2%. Важливою умовою відновлення є поступове зниження безпекових ризиків для бізнесу та підприємств.

Щодо цін, за підсумками 2026 року інфляція, за прогнозом НБУ, становитиме 12,5%. У 2027 році вона має сповільнитися до 7,3%, а у 2028 році – до цільового рівня 5%.

Нагадаємо

У вересні 2026 року річний приріст чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу становив 32,9%. Водночас у НБУ попереджають, що збереження податку на прибуток банків на рівні 50% у 2027 році може обмежити їхні можливості кредитувати підприємства та населення.