Найбільшим викликом для подальшого розвитку кредитування залишається збереження підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% у 2027 році. Про це йдеться в Огляді банківського сектору за III квартал 2026 року, що оприлюднений Національним банком України, передає УНН.

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Український банківський сектор продовжує нарощувати кредитування та зберігає фінансову стійкість. У вересні 2026 року річні темпи зростання чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу становили 32,9%.

За даними регулятора, протягом липня-вересня 2026 року основним і єдиним джерелом приросту активів українських банків стало кредитування. Попри це, фінансові установи скоротили обсяги вкладень у депозитні сертифікати НБУ та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Чистий гривневий кредитний портфель підприємств продовжував зростати, хоча темпи його збільшення дещо сповільнилися порівняно з попереднім кварталом. Попри це, у вересні річний приріст кредитування бізнесу становив 32,9%, що свідчить про збереження високої кредитної активності.

Також у Нацбанку звернули увагу на поступове посилення ризиків. Незважаючи на високу якість кредитного портфеля, банки очікують зростання кредитного ризику та збільшують відрахування до резервів на покриття можливих збитків. Стримувати негативні наслідки допомагають заходи банків зі зниження боргового навантаження на позичальників, а також регуляторні рішення НБУ. Зокрема, йдеться про підтримання доступу до фінансування підприємств, які працюють у критично важливих для обороноздатності та економічної стійкості України секторах.

Окрему увагу регулятор приділив ситуації із залученням коштів населення та бізнесу. У третьому кварталі обсяги клієнтських коштів продовжували збільшуватися, однак повільніше, ніж у попередньому кварталі. При цьому строкові гривневі депозити населення зростали швидше, ніж кошти на рахунках до запитання. У НБУ зазначають, що така тенденція сприяє поліпшенню структури фондування банків, оскільки збільшує частку коштів, залучених на визначений строк.

Що загрожує подальшому кредитуванню

За результатами проведеного стрес-тестування Національний банк підтвердив, що український банківський сектор залишається стійким та достатньо капіталізованим, незважаючи на складні економічні умови та воєнні ризики.

Водночас одним із найбільших викликів для банківської системи регулятор називає збереження підвищеної ставки податку на прибуток на рівні 50% у 2027 році. У НБУ застерігають, що таке податкове навантаження може обмежити можливості банків нарощувати власний капітал, а отже, і стримувати подальше розширення кредитування бізнесу та населення.

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