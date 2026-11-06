Посилення атак рф гальмує економіку і штовхає ціни вверх - НБУ дав прогноз

Посилення російських атак на бізнес та інфраструктуру впливає на економіку України, скорочуючи ВВП і штовхаючи інфляцію вверх. І негативні наслідки цього відчуватимуться і в 2027 році. Про це ідеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2026 року, пише УНН.

Деталі

Як зазначили у Нацбанку, інтенсифікація російських атак на підприємства та інфраструктуру разом із блокадою портів призвели до різкого гальмування економічної активності та посилення цінового тиску.

За оцінками НБУ, сукупний негативний ефект цих подій у III-IV кварталах 2026 року призведе до того, що реальний ВВП у 2026 році буде на 1,9 в. п. нижчим, ніж міг би бути за їх відсутності, а річна інфляція – на 0,7 в. п. вищою.

Втрати зовнішньоторговельного балансу сягнуть 6,6 млрд дол. США насамперед за рахунок скорочення експорту сільськогосподарської продукції. Негативні наслідки обстрілів для економічної активності та цінової динаміки відчуватимуться й у 2027 році, зазначили у НБУ.

Посилення інфляційного тиску, як зауважується, потребуватиме від НБУ збереження достатньо жорстких монетарних умов для підтримання привабливості заощаджень в гривні та збереження контрольованості інфляційних та курсових очікувань. Головним завданням залишатиметься забезпечення стійкого сповільнення інфляції до цілі 5%, водночас під час ухвалення рішень НБУ враховуватиме послаблення економічної активності та внутрішнього попиту.

За прогнозом НБУ, інфляція у 2026 році пришвидшиться до 12,5%, а з наступного року почне знижуватися: до 7,3% наприкінці 2027 року та до 5% у 2028 році. Реальний ВВП цього року скоротиться на 0,4%, у 2027 році зросте на 0,4%, а у 2028 році – на 2,2%.

Посилення обстрілів обмежує потенціал економіки та стримує економічне відновлення

За прогнозом НБУ, реальний ВВП у 2026 році знизиться на 0,4%. Наслідки масштабних руйнувань виробничої, енергетичної та логістичної інфраструктури лише частково компенсуються нарощуванням фіскальних стимулів наприкінці року.

Втрати економічного потенціалу стримуватимуть економічне відновлення й у 2027–2028 роках. Водночас прогноз НБУ передбачає зростання реального ВВП у 2027 році на 0,4% завдяки нарощуванню державних інвестицій в оборонну промисловість та відновленню критичної інфраструктури. У 2028 році зростання економіки може пришвидшитися до 2,2% на тлі пожвавлення споживчого попиту, збільшення врожаїв та активізації приватних інвестицій у міру зниження безпекових ризиків.

Інфляція зростатиме

У найближчі місяці інфляція зростатиме і у 2026 році пришвидшиться до 12,5%, вказали у НБУ. Подорожчання пального та наслідки руйнувань виробничої й логістичної інфраструктури і надалі підвищуватимуть витрати бізнесу та впливатимуть на ціни через прямі й вторинні ефекти. Крім того, ціновий тиск посилюватиметься на тлі очікуваного розширення бюджетних стимулів наприкінці року.

У 2027 році прогнозується зниження інфляції до 7,3%, а у 2028 році – до цілі 5%. Інфляційний тиск поступово слабшатиме в міру вичерпання ефектів від подорожчання пального, а також сповільнення темпів зростання зарплат в умовах стриманої економічної активності. Вагомий вплив матимуть і заходи монетарної політики НБУ.

Прогноз ґрунтується на припущенні про виконання Україною зобов’язань за програмами співпраці з міжнародними партнерами, які надаватимуть фінансову підтримку в необхідних обсягах. Важливими технічними припущеннями прогнозу також є поліпшення логістики із середини 2027 року та поступове зниження безпекових ризиків наприкінці прогнозного горизонту. Прогноз враховує наслідки вже завданих російськими атаками руйнувань, проте ризики подальших втрат залишаються високими, зазначили у НБУ.

Інфляція прискорюється, економіка сповільнюється: які рішення ухвалили НБУ та ЄЦБ і як вони вплинуть на українців